Pomůžete udělat hezké Vánoce v domově pro seniory v Litomyšli? Uvítají tam vánoční dekorace z přírodních materiálů, adventní věnce, vánoční růže, andílky, vyzdobené malé stromečky, aby mohli vyzdobit a provonět společné prostory a pokoje klientů.

Ilustrační snímek. Vánoční ozdoby. | Foto: Deník / Roman Dušek

Přes všechno to, co pandemie covid-19 bere, se v Centru sociální pomoci v Litomyšli snaží, aby se pracovníci i klienti cítili co nejlépe. Chystají se také na advent a plánují opětovné zapojení se do akce Ježíškova vnoučata. Stále také uvítají pomoc brigádníků, kteří by se zapojili do péče o klienty domovů.