Farní charita Litomyšl vyhlašuje materiální sbírku na pomoc lidem na jižní Moravě po řádění tornáda na Hodonínsku a Břeclavsku.

Apokalypsa v Lužicích, některými ulicemi se prohnalo ve čtvrtek večer tornádo. | Foto: Deník/Petr Turek

V pátek od 9 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18 hodin můžete přinést potřebné věci do sídla Farní charity Litomyšl. Zvoňte na pečovatelky. Urgentně jsou potřeba: spacáky, deky, povlečení, čisticí prostředky (Savo), hygienické potřeby, smetáky, rukavice, gumáky, kbelíky, lopaty,“ informovala litomyšlská charita.