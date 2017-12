Pomoc od hasičů nezná mezí

Svitavy – Nasazují vlastní životy a nebojí se situací, kdy mnohý člověk ztrácí hlavu. Činnost dobrovolných hasičů je různorodá, ale vždy má jedno společné. Tím je pomoc bližnímu.

DAR ve výši 15 tisíc korun předali za SDH Široký Důl ředitelce Drahomíře Votřelové starosta sboru Jakub Paulíček (vpravo) a velitel výjezdové jednotky Martin Bureš.Foto: Deník/Petr Šilar

Dobrovolní hasiči ze Širokého Dolu pořádají pravidelně největší závody v požárním útoku. Tato akce je hojně navštěvována. Zisk z této akce jde nejen na provoz sboru. „V letošním roce jsme přispěli na nákup dopravního automobilu,“ sdělil starosta sboru Jakub Paulíček. Dopravní automobil určený na přesun lidí je vybaven základním záchranářským vybavením.



Na vozidlo za milion korun přispělo ministerstvo vnitra 450 tisíc korun, Pardubický kraj 300 tisíc a zbytek částky zaplatila obec s přispěním samotných hasičů.



POMOC DRUHÝM

„V minulosti jsme podpořili našeho kolegu Tomáše Jílka, kterému se stal úraz. Jsme si vědomi objektivní skutečnosti, že naším úkolem je pomáhat, a to nejen v rámci našich povinností,“ řekl Jakub Paulíček. V letošním roce hasiči vybírali instituci, které svým finančním darem pomohou. Částku 15 tisíc korun včera obdrželo Dětské centrum Svitavy.



„Chtěli jsme pomoc směřovat zcela konkrétně. Hrálo i roli, že máme rodiny a děti. Uvědomujeme si, že je jich mnoho, které nemají rodiče, a musí se o ně starat stát,“ vysvětlil hasič ze Širocka. Mezi jeho kolegy panovala o směřování peněz všeobecná shoda a navíc se dohodli, že v podobných projektech budou pokračovat.



ŘEŠÍ RODINNÉ KRIZE

Dětské centrum má službu, kdy se stará o děti, které potřebují okamžitou pomoc. Slouží ke krizovému pobytu dětí, jejichž rodina se náhle ocitne v tíživé situaci. Ta nevzniká pouze tím, že je rodina sociálně slabá. Krize v rodině může vzniknout i ze zapeklitých rozvodů. Svou roli mohou hrát také drogy nebo násilné chování jednoho z partnerů.



Děti je v případě těchto situací potřeba krátkodobě umístit do bezpečí a na neutrální půdu. Tato služba doposud fungovala v nájemních bytech, což se ukázalo, že není ideální. „Lepší prostředí je samozřejmě v domě, kde mají dětí větší prostor. Když jsou vytrženy z přirozeného prostředí, tak se jim krize lépe zvládá,“ řekla Drahomíra Votřelová, ředitelka dětského centra.



Blýská se na lepší časy. Koupi domu odsouhlasilo v úterý na svém výjezdním zasedání ve Svitavách krajské zastupitelstvo. Peníze navíc se tedy hodí, protože bude potřeba vybavení. Jedná se o věci, které zlepší dětem pobyt. Ať už je to drobné vybavení do kuchyně nebo třeba na zahradu. Děti mají také své osobní věci, se kterými opouští dočasný domov.



POMOC VÍTAJÍ

Částka je patnáct tisíc a pro centrum je krásným dárkem. „Jsme moc rádi za každý dar, ať je jakkoliv velký. Je to pro nás nejen finanční pomoc, ale zároveň podpora naší práce a také vstřícné gesto vůči dětem,“ poděkovala Drahomíra Votřelová. Z příjemného setkání s ní měli dobrý pocit i hasiči ze Širokého Dolu.



„Jsme rádi, že se můžeme věnovat činnosti, která ne vždy spočívá v hašení požárů. Našli jsme si však cestu jak zachraňovat životy a pomáhat bližním i jinou formou,“ podotkl Jakub Paulíček. Hasiči ze Širokého Dolu tak do posledního puntíku naplňují heslo: „Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci.“