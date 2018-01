Pomník tragické nehody? Kryštof u cesty

Dolní Újezd - Tragickou nehodu lidí z Újezdu připomene socha sv. Kryštofa. Vytvoří ji potomek Maxe Švabinského.

Model sochy svatého Kryštofa je k vidění na obecním úřadě a v kostele v Dolním Újezdu. Na stejných místech je i kasička.Foto: Deník / Nádvorníková Iveta

„Plně obsazený zájezdový autobus havaroval v sobotu před půlnocí nedaleko Svitav. Při nehodě zahynul řidič, dvanáct cestujících utrpělo těžká zranění a pětatřicet jich bylo zraněno lehce,“ zaznělo před patnácti lety z rádia. Na sobotu 13. září roku 2003 lidé v Dolním Újezdu dodnes nezapomněli. Někteří mají po vážné nehodě doživotní následky.



Už roky se snaží postavit v obci památník této smutné události, a to sochu svatého Kryštofa, patrona a ochránce řidičů a motoristů.



„Od havárie se každý rok kolem toho 13. září scházíme na mši a na faře. V roce 2012 jsme se rozhodli, že necháme udělat pamětní desku, ale pak jsme si řekli, že bude lepší socha svatého Kryštofa, ochránce řidičů,“ vysvětluje Jan Černý, jeden z účastníků nehody a člen spolku pro postavení sochy. Hledali vhodné umístění, které mělo být ideálně někde u silnice. V úvahu připadalo prostranství u hlavní silnice. Záměr ale neprošel. „Se sochařem Tomášem Vejdovským jsme projížděli vesnicí a hledali jiné místo. Měli jsme jich vybraných více, ale nakonec jsme se rozhodli sochu postavit blízko řeky u cesty, která vede ke hřišti a do Bořkova,“ uvedl Jan Černý.



Měnila se i podoba sochy. Od původního velkého díla s podestou museli v Dolním Újezdu upustit. „Statik spočítal, že je v místě špatné podloží, protože se tam při stavbě kanalizace dělal vrt. Poslední varianta je nyní pouze socha svatého Kryštofa,“ podotkl Jan Černý.



Akademický sochař Tomáš Vejdovský udělal dva modely sochy, které si mohou lidé prohlédnout na obecním úřadě a v kostele. „Musí to být socha vznikající tady a teď, používající barokní tvarosloví s kubizujícím podstavcem, bez opisování a konkrétních vzorů, která se začleňuje bez okázalosti, ale výrazně do rodiny zdejších soch,“ popsal své dílo Vejdovský.



Sochař sice žije v Praze, ale do regionu se často vrací. Je to totiž prasynovec Maxe Švabinského a stále jezdí na chalupu do Kozlova. Je mimo jiné také autorem sochy Ruce komika pro hrob Vlasty Buriana na Slavíně nebo kopie sochy sv. Jana Nepomuckého z Karlova mostu pro Expo 2010 v Šanghaji.



Členové spolku pro postavení sochy svatého Kryštofa v Dolním Újezdu počítají, že socha ze speciální keramiky přijde asi na půl milionu korun. Vypsali proto sbírku, zatím mají desítky tisíc korun a chystají se oslovit podniky a pojišťovny, které mají k svatému Kryštofovi a dopravě blízko.



SBÍRKA

Finanční příspěvek na postavení sochy sv. Kryštofa lze poskytnout:

• Bankovním příkazem na sbírkový účet u Komerční banky: 115–2446360237/ 0100

• Do pokladničky na obecním úřadě v Dolním Újezdu nebo v místním kostele.

• Složením hotovosti do pokladny zřízené Újezd o.p.s. Dolní Újezd pro tento účel.