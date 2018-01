Pololetní prázdniny nemusí děti trávit jenom doma

Svitavsko – Volný den, který v pátek nabídnou pololetní prázdniny, žáci a studenti kvitují, ale rodiče mají mnohdy starost, jak zajistit dozor nad svými ratolestmi. Naštěstí stačí trochu zapátrat a pestrý program je na světě.

Ilustrační foto.Foto: Jindřich Petr

Například ve svitavské galerii je připraven program od půl deváté ráno. Děti se mohou proměnit v umělce a nechat se inspirovat výstavou těch, kteří už v dovednosti držení štětce pokročili o stupínek nahoru. K dispozici budou plátna a štětce. Své dílo pak mohou přinést domů rodičům jako dárek.



Muzeum v Litomyšli nabízí od devíti hodin turnaj ve stiga hokeji. Zájemci o nejrychlejší hru světa ve stolním vydání si mohou nejen procvičit rychlost svých rukou, ale také soutěžit o pěkné ceny, kterými jsou například hokejové karty. Své zkušenosti předají i členové klubu Stiga HC Benátky. Akce je připravena k zimní olympiádě dětí a mládeže, která se koná i v Litomyšli. Navštívit muzeum a zahrát si hokej je možné tedy i ve čtvrtek.



Ve Svitavách se také mohou děti vydat do kina, kde je pro ně připravena od 17 hodin pohádka Čertovina.



K lyžování nepanují zrovna příznivé klimatické podmínky, a tak jsou malá střediska zavřená. Zalyžovat si je možné v sousedním okresu v Čenkovicích, Červené Vodě a na Dolní Moravě, kde je celoročně otevřena i vyhlídková Stezka v oblacích. Otevřeny jsou i kryté bazény. V Litomyšli je otevřeno od 8 do 21 hodin, v Poličce od 6 do 19 hodin a ve Svitavách od 5 do 11 a od 13 do 21 hodin.