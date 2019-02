Svitavy – Fotbal, hokej, keramika, šachy, klavír, zpěv, tanec, jazyky. Školáci, malí i velcí, ale i dospělí mají nepřeberné možnosti, jak trávit svůj volný čas.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zájmové kroužky často vyplňují volná odpoledne po vyučování.

Od příštího týdne se školní rok přehoupne do nového pololetí, spolu s ním i jednotlivé kroužky, které jsou často organizované stejně jako školní rok. Pro rodiče střídání pololetí znamená zvýšené výdaje. Kroužky pro jejich ratolesti nezřídka platí právě pololetně. I když nejrůznější organizace se jim snaží vyjít vstříc.

Jednou za půl roku

Do peněženky budou muset sáhnout například rodiče dětí, které chodí do základních uměleckých škol.

„U nás se platí pololetně. Ale máme směrnice na poskytování slev. Vztahují se na děti, které k nám chodí na víc jak jede obor, nebo na rodiny, které mají víc jak tři děti," uvedla ředitelka Základní umělecké školy v Litomyšli Markéta Hegrová.

Půl rok většinou vyjde kolem tisícikoruny. Kdo chce mít doma malého umělce, musí počítat s více jak dvěma tisíci korun za rok. Je samozřejmě nutné připočítat největší investici – hudební nástroj samotný. I s tím někde umí pomoci. „Jsme jedna z mála škol, která ještě dává výpůjčky žákům zdarma. Například zobcové flétny si většinou pořizují sami, ale na skladě máme příčné flétny, housličky, trubky, lesní rohy, klarinety. Stejně tak kytary rodiče většinou dětem pořídí sami, protože je pak využívají i v rámci rodiny," řekla Markéta Hegrová.

Horší už je to například u tanečních kroužků. Jednou nebo dvakrát ročně připravují velká vystoupení, na které děti samozřejmě potřebují své kostýmy. Pořídit kostým může být poměrně nákladná záležitost. K ročnímu školnému opět přibližně dva tisíce korun pravidelně přibudou další výdaje právě na kostým. Pro mnohé rodiče to může být velký výdaj. Jak potvrzují někteří vedoucí podobných kurzů, snaží se, aby kostýmy mohli sestavit z oblečení, co už mají děti doma, nebo ho poté mohly běžně nosit. Ne vždy se to ale povede.

Jazyky od plenek

Poměrně rozšířené jsou jazykové kurzy. Trendem posledních let je začít učit děti cizím jazykům co nejdříve. Děti jsou hlavy otevřené a díky tomu údajně mají schopnost si cizí jazyk rychleji a hlouběji osvojit. Výjimkou nejsou ani dvoujazyčné školky, kde na děti učitelé mluví například anglicky.

Svého pětiletého syna pravidelně na angličtinu vodí i Soňa Bečvářová. „Chodíme jednou týdně na třičtvrtěhodinový kurz. Je to dobré, už se naučil hodně slovíček. Teď se například učili oblečení. Myslím si, že mu to pomůže. Co slýchám od ostatních maminek, tak v první třídě se vše na děti navalí a mají toho hodně. Bude v angličtině trošku napřed," poznamenala maminka malého žáčka.

Jazykové kurzy nejsou nic levného, například kurz, kam chodí pětiletý Aleš vyjde jeho rodiče na sedmdesát korun za jednu lekci. Spolu s rostoucí pokročilostí kurzu většinou rostou i ceny. Výjimkou není ani několik stokorun za jednu lekci například s rodilým mluvčím. Mnohde jsou ale v ceně kurzu i pracovní listy. Rodiče tak za děti už nemají oproti jiným zájmovým aktivitám další výdaje.

Hlavně čas

Za jeden z dražších koníčků je považovaný například hokej. Věnují se mu malé děti už od přípravky až po dospělé muže. I tady platí, čím dřív děti začnou, tím lépe. Malý špunt na bruslích s hokejkou v ruce stojí rodiče v Litomyšli pět se korun ročně, pokud ještě nehraje zápasy. Poté se roční poplatky několikrát zvýší a prodraží například i o dopravu na stadion soupeře. Nákladné je především vybavení. „Někde není problém dětem vybavení půjčit. Svoje musí mít většinou jen brusle a hokejku," uvedl tatínek čtyřletého hokejisty Jirky Elčknera. Postupem času ale rodiče nakupují vybavení vlastní a jak děti rostou, musí součásti výstroje obměňovat.

Možná ještě víc, než finančně náročný je hokej náročný časově. „Nejmenší děti trénují dvakrát týdně, šestileté děti už mají trénink třeba třikrát týdně," popsal Jiří Elčkner. A protože je potřeba malým dětem pomoci s oblékáním výstroje, nebo třeba jen zavázat tkaničky u bruslí, rodiče s dětmi často zůstávají celý trénink.

Důležité je vidět i druhou stranu mince. „Kroužky jsou nejlepší způsob, jak mohou děti trávit volný čas. Posilují si morální vlastnosti, naučí se pravidelně připravovat, obětovat svůj volný čas a nějaké úsilí pro za určitý cíl. Myslím si, že je to jedině k dobru jejich osobnostního rozvoje," uvedla Markéta Hegrová.