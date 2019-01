POLITIKA: Vesnice nezůstaly na okraji, tvrdí Popelka

Polička - Před čtyřmi lety jsme představili krajské zastupitele ze svitavského okresu. Přišel čas, aby složili účty občanům. Miroslav Popelka (ODS) proklamoval, že se zasadí o to, aby z kraje bylo blízko i do malých obcí. Zeptali jsme se ho, zda se naplnila jeho představa, s níž do krajské politiky vstupoval. Posuďte sami, jak se to Miroslavu Popelkovi podařilo.

Miroslav Popelka (ODS) | Foto: Archiv