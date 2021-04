„Všude je napsáno, že existuje důvodné podezření, že se tak mohlo stát. Pokud jsme právní stát, tak věřím, že vláda a bezpečnostní služby nyní předloží dostatek relevantních a ověřitelných důkazů," uvedla pardubická poslankyně Květa Matušovská (KSČM). Reakce vlády byla podle ní navíc hysterická a opožděná. „Na zbrklost pana Babiše jsme si někteří již zvykli, ale toto nás poškodí i ekonomicky. Tím však neříkám, že pokud by důkazy existovaly, že by Česko nemělo reagovat. Naopak. Skutečný politik a státník musí myslet vždy napřed. Česká vláda toho schopna však není," dodala Matušovská.

Reakci vlády bez dostatku informací, co bude následovat, odsoudil i poslanec Pardubického kraje za SPD Jiří Kohoutek. „Nemáme k dispozici relevantní důkazy, o které se údajně bezpečnostní služby opírají. Považuji za nevěcné a nesprávné vynášet autoritativní soudy, jelikož se jedná o zásadní záležitosti národní bezpečnosti v kontextu širších mezinárodních vztahů. V tomto světle hodnotím i reakci vlády," řekl Kohoutek s tím že vláda by měla postupovat odpovědněji a s chladnou hlavou.

Naopak plnou podporu vládě v krocích proti Rusku vyjádřil chrudimský senátor Jan Tecl (ODS), s ním i další opoziční politici za KDU-ČSL nebo Piráti. A rovněž tak poslanec Martin Kolovratník za ANO, ten dokonce otočil a už v tendru na dostavbu Dukovan nechce vidět Rosatom. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) je skeptický ohledně toho, zda vláda nejednala pod tlakem.

„Česká republika je svrchovaný stát. Žádná země si nesmí dovolit na našem území vyvíjet činnost, která by byť jen připomínala to, co se stalo ve Vrběticích. Plně podporuji vládu v dosavadních rozhodnutích, která směřují k rychlé, efektivní a sebevědomé reakci na nepřátelskou činnost vyvíjenou Ruskem,“ řekl Tecl.

„Bylo to tak trochu překvapení, ale něco málo jsme o působení ruské tajné služby u nás už věděli díky dobré práci naší tajné služby. Je jen dobře, že se vláda, potažmo premiér, pochlapili a zaujali jasné stanovisko. Reakce prezidenta je ostudná, ale nepřekvapila mě. Asi musí počkat, než mu vyjádření přeloží z ruštiny, chvíli to trvá,“ prohlásil orlickoústecký senátor Petr Šilar (KDU-ČSL).

„Mám důvěru v české tajné služby. Ta zjištění jsou skandální a je to další důkaz toho, že Rusové mají v naší zemi nebývalý vliv. Kroky z české strany podporuji. My jsme zde v roli oběti, to ale Rusko nikdy nepřizná. Naše vztahy tím činem ve Vrběticích budou, bohužel, na dlouhou dobu zatíženy,“ řekla senátorka Miluše Horská.

„Jednání ruských tajných služeb je naprosto skandální. Bohužel se potvrdily dlouhodobé obavy Pirátů, že Putinův režim upřednostňuje místo partnerství jednostranné silové kroky,“ myslí si poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Zároveň Ferjenčík vyzdvihl reakci ministra Karla Havlíčka v souvislosti dostavby Dukovan a firmy Rosatom: „Jsem rád, že ministr průmyslu a obchodu si konečně uvědomil, že dostavba naší jaderné elektrárny ve spolupráci s Rosatomem je příliš velké bezpečnostní riziko.“

To si myslí i poslanec Martin Kolovratník (ANO): „Ještě v pátek jsem v médiích uváděl, že jako člen hospodářského výboru trvám, aby v tendru na dostavbu bylo co nejvíce potencionálních dodavatelů i z Ruska a Číny, teď to kvůli bezpečnosti vidím jinak.“ Vládní reakci vítá. „Celé mě to zaskočilo, zní to jako z nějakého akčního filmu a teď je to realita, na kterou musíme reagovat. Ale nesrovnával bych to, jako někteří opoziční politici, s rokem 1968," dodal.

Hejtman Netolický (ČSSD) řekl, že reakce vlády je adekvátní. „Doufám jen, že nenastala pod tlakem a s časovým zpožděním. Takové vyznění by totiž dávalo záležitosti zcela jiný kontext, a to vnitrostátního charakteru. Nedokáži však na základě prezentovaných informací zcela posoudit vnitropolitické souvislosti, a proto si počkám na další informace," dodal.