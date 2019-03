Škola vyhrála v kategoriích Nejlepší škola, Nejlepší učitel a Nejlepší jednotlivec.

„Soutěž jsem si od počátku užíval a moc mě bavila. Nepřipadala mi příliš složitá, protože mě na ni paní učitelka skvěle připravila. Vítězství mě přesto překvapilo. Pořád nemohu uvěřit, že jsem to dokázal. Chemie je mým koníčkem a rád bych se jí věnoval i po absolvování gymnázia. Možná právě na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, to ještě ukáže čas,“ komentoval svůj úspěch nejlepší mladý chemik Tomáš Kocanda ze ZŠ Masarykova.

Královnou kantorů se stala jeho učitelka Eva Spilková. Na Svitavsku ovšem zůstalo i vítězství za nejlepší projekt na téma Zelená chemie. Vyhrály děti ze ZŠ v Cerekvici nad Loučnous projektem Šel zahradník do zahrady. Tím však celá soutěž nekončí. Vítězové postoupili do celostátního finále, které se uskuteční 11. června v Pardubicích, a to na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.