Masarykova základní škola v Poličce žádala roky o dotaci na rekonstrukci.

Nové prostranství před ZŠ Masarykova. | Foto: archiv Polička

Díky evropským penězům nyní finišují stavební úpravy, které zajistí bezbariérovost. Škola dostala dotaci 8,5 milionu korun. Hlavní stavební práce uvnitř budovy udělali řemeslníci letos, příští rok dojde na úpravu zahrady. „Nejviditelnějším, nicméně i překvapivě nerušivým zásahem do vnitřních prostor historické budovy školy z roku 1928, bylo vybudování proskleného výtahu pro imobilní osoby. Můj dojem z výsledku je dokonce takový, jako by autor projektu stavby, poličský stavitel Bohuslav Šmíd, s výtahem uprostřed schodiště sám do budoucna počítal,“ říká ředitelka školy ředitelka Lenka Novotná.