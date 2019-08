Polička vzpomíná na Bohuslava Martinů

Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne 60 let. Současně je to 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska, kde byl pohřben, do rodinného hrobu v Poli

Bohuslav Martinů | Foto: Repro/Aquariumofvulcan

V den úmrtí skladatele, tedy 28. srpna, se uskuteční v Poličce pietní vzpomínková akce. U hrobu skladatele proběhne krátký pietní akt, který kontinuálně přejde do vzpomínkového koncertu s názvem Píseň domova. Ta vznikla před deseti lety k 50. výročí skladatele, do života ji tehdy uvedl herec Alfréd Strejček. Akce se koná ve středu 28. srpna v 16.45 hodin. Pietní akt bude u hrobu skladatele Bohuslava Martinů a následně v 17 hodin zazní Píseň domova v kostele.

Autor: Iveta Nádvorníková