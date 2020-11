Mít kam jít. To je heslo party ze střediska volného času Mozaika v Poličce. Kroužky ještě nerozjeli, ale s rukama v klíně nesedí. Ve městě vytvořili několik stezek pro děti i dospěláky.

DESÍTKY KROUŽKŮ

Kroužky v Mozaice na podzim ani nezačaly. „Nevíme, kdy budeme moci otevřít. Budeme rádi, když se klienti vrátí v lednu. Máme 63 kroužků a přihlášených 850 lidí,“ říká Irena Chroustovská z Mozaiky. I když se děti vrací do školních lavic, středisko volného času zůstává zavřené. V tabulkách vlády ho lidé nenajdou.

Přijďte si s čerty vyříkat své hříchy k pekelné Mozaice.Peklo u Mozaiky bude každý den od 30. listopadu do 4. prosince, a to vždy od 16 do 19 hodin.

Mozaika ale zpestřila lidem procházky ve městě a jejich zábavné stezky táhnou rodiny z celého regionu. „Máme asi sedm různých tras v Poličce. Pro dospělé je fit stezka, kde si mohou udělat třeba sklapovačky u lavičky,“ dodává Chroustovská.

Děti baví pátrání se Sherlockem Holmesem, které je zavede na přehradu. Musí zjistit, kdo byl v případu vrah. Stezka Trosečník je pro starší děti. Cestou si píší šifry formou křížovek, hledají písmena a musí dojít ke správné odpovědi. V lesoparku Liboháj najde mládež hru Gym Forest. Tady hledají artefakt, který zachrání svět.

PEKLO

Novinkou je čertovská stezka Bacha na raracha. „Cesta je inspirovaná čertovskými úkoly. Účastníci dojdou do pekla v Liboháji,“ popisuje Chroustovská. Peklo bude na děti čekat také přímo v centru města u Mozaiky. Půjde o interaktivní výstavu. Čerti budou s dětmi komunikovat jen přes dveře nebo formou jakéhosi telefonu.