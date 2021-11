Testovací místo v Poličce nabízí nově kromě antigenních testů a preventivních PCR také PCR testy nařízené hygienou nebo lékařem.

Odběry vzorků pro testování na koronavirus - ilustrační foto | Foto: ČTK

Odběrové místo se nachází V Heydukově ulici v Poličce u lékařky Věry Fišerové. Testování je každé úterý, čtvrtek a pátek, a to vždy od 7 do 11.30 hodin. Indikovaní pacienti na PCR testy a ti, kteří mají podezření na nákazu, mohou přijít od 8 do 11.30 hodin. Preventivní odběry pro školáky a pracující lidi jsou mezi 7. a 8. hodinou. Testování je bez registrace.