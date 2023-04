Bývalý dětský domov v Poličce se má změnit na více než tři desítky bytů. Hlad po bydlení je ve městě velký. Ovšem kdo má ty byty stavět? Radní schválili, že domov i hotový projekt na bytový dům prodají za 11 milionů korun. Opozice je zásadně proti, městem koluje petice proti prodeji dětského domova. „Už máme jednoho konkrétního zájemce,“ vzkázal starosta Jaroslav Martinů odpůrcům. Ti se však nevzdávají.

Polička získala před třemi lety budovu dětského domova od Pardubického kraje. Původně tady město chtělo postavit nové byty. Vypsalo proto na přestavbu architektonickou soutěž. Následně radní jednali s Českou spořitelnou o investici do stavby bytů. Neúspěšně.

Nyní je bývalý dětský domov i projekt na prodej. Radní chtějí, aby domov přestavěl soukromý investor. Jeden zájemce se už ozval.

„Celý proces přípravy výstavby bytů v areálu dětského domova až po stavební povolení trval téměř tři roky. Během té doby došlo k vysoké inflaci včetně obrovského zdražení stavebních prací a v neposlední řadě i navýšení úrokových sazeb z půjčených peněz. Původní odhad nákladů za výstavbu 32 bytů se ze 70 milionů korun vyšplhal až na stávajících 150 milionů,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Rakouský model v Poličce? Ano! Byty může postavit banka

To je hlavní důvod, proč se město rozhodlo objekt i hotový projekt prodat. Úvěr si totiž radnice v současné době nemůže dovolit. „Finanční situace města je dobrá, což potvrzuje i nezvykle vysoká rezerva 54 milionů korun. Nikoli však tak dobrá, abychom si v současných podmínkách inflace a nevídané nejistoty nejen na realitním trhu mohli dovolit financovat projekt pouze sami,“ vysvětlil Martinů.

Vedení města trvá na svém, že výhodnější je domov i projekt prodat soukromníkovi než zatížit rozpočet splácením úvěru.

Radní proto schválili prodej pozemku i s domovem a celým projektem. Za to požadují od zájemce minimálně 11,3 milionu korun. „Máme zatím jednoho konkrétního zájemce, a to společnost STV, která chce vybudovat nájemní byty pro získání a stabilizaci kvalifikovaných profesí pro svůj závod v Poličce. Část bytů přislíbila za nákladové ceny nabídnout městu k odkoupení. Za většinu zastupitelů mohu uvést, že variantu soukromého investora považujeme za výhodnější,“ doplnil starosta.

Městem koluje petice

To se však nelíbí obyvatelům města a zejména opozičním zastupitelům. Městem navíc koluje petice, kterou podepsaly zhruba dvě stovky lidí. „Nesouhlasíme se záměrem prodeje projektu Městského bydlení Polička. Jsme přesvědčeni, že naše město tyto byty nezbytně potřebuje pro nás, občany Poličky, a řešením tohoto projektu není prodej soukromému investorovi. Žádáme vedení města, radu a zastupitelstvo, aby každý v rámci svých kompetencí projednal tuto petici a podložil své rozhodnutí kvalifikovanou analýzou možností realizace projektu,“ uvedl v petici její zakladatel Petr Matouš.

Opozice se domnívá, že naopak město by se mělo stát investorem výstavby bytů a po dokončení je nabídnout všem občanům města bez rozdílu jejich zaměstnavatele. „Jenom neradi bychom se vzdali možnosti vybudovat 32 nových bytů pro všechny občany města. Bez podpory občanů se nám náš pohled na věc protlačit nepodaří,“ podotkl zastupitel Štěpán Vlček.

Polička "trhla" v architektonické soutěži o přestavbu dětského domova rekord

K petici se přidávají další lidé. „Na stavbu bytů může město použít státní dotace. Realizace po etapách by snížila zatížení rozpočtu. Kdy jindy nastane vhodnější příležitost k výstavbě nájemních městských bytů než nyní,“ podotkla Jana z Poličky.

Vedení města si však trvá na svém, že výhodnější je domov i projekt prodat soukromníkovi než zatížit rozpočet splácením úvěru. Chtějí se zaměřit na přípravu parcel pro rodinné domy nebo oslovit developery na předem vykoupené pozemky.

Dětský domov Polička přestaví na nájemní byty

„Svitavy a Litomyšl z pozice města žádné byty nestavěly a stavět nebudou. Pouze zvou developery. Polička přitom za posledních 20 let připravila asi 200 parcel pro výstavbu domků a postavila sama 60 bytů z části nájemních a z části na prodej,“ uzavřel Martinů.

Zájemci o koupi dětského domova a projektu se mohou na radnici hlásit do pátku 31. března do 13 hodin. Musí však splnit několik podmínek. Kupující se zaváže zrekonstruovat budovu domova a vybudovat dva bytové domy. Musí také udělat veškeré přípojky inženýrských sítí k domům, parkovací plochy, přístupové a příjezdové komunikace a venkovní úpravy, provést úpravu zeleně. Podmínkou koupě je také zahájení stavby nejpozději do 31. prosince 2023 a dokončení do 31. prosince 2025. Po dokončení stavby nabídne městu k odkupu až šest bytů.