„Téměř o půlnoci jsem oslovil Ladislava Kučeru ze Sboru dobrovolných hasičů z Lezníku s prosbou, zda by požádal o pomoc při odstraňování škod členy místního sboru,“ uvedl Martinů. Rada města rozhodla o finanční pomoci ve výši 100 tisíc korun na urychlené odstraňování následků požáru a peníze ještě toho dne poškozená paní obdržela na účet.

Do prací na vyhořelém domě se zapojily dvě desítky lidí. „Zbytky spáleniště celého hospodářského objektu, ohořelé krovy, zbytky zdiva, střešní krytina, velké množství mokré slámy, to všechno bylo uklizeno. Silně poničená střecha byla zabezpečena nouzově plachtou. V domku byl proveden základní úklid, zprovozněna kamna, která jsou nezbytným předpokladem pro rychlé vysušení a s tím i spojený návrat ženy do domu. Několik žen po celé dva dny připravovalo občerstvení pro dobrovolníky,“ ocenil pomoc Martinů.

Pomáhali lidé z celého okolí. Na plese v Sebranicích se vybralo na pomoc 6500 korun. Podobné projevy sounáležitosti přicházely i od leznických sousedů, nosili jídlo i peníze. (zp)