Záměr firmy Koh-i-noor Ponas prodat areál u silnice I/34 vyvolal vášnivé diskuze. „V tomto místě by byl vážně prima parkovací dům, jak to dávno mají chytrá města ve vyspělém světě. Není moderní přetěžovat historická centra měst provozem,“ konstatoval Ondřej Král. Lidé ve městě volají také po bytech, další navrhují prostory využít pro polikliniku.

Jednání jsou v plném proudu. „Nechali jsme si udělat studii, která měla zmapovat potenciál budovy a náklady na přestavbu na byty a parkovací dům. Všechny varianty vycházejí kolem 250 milionů korun. Na pracovním zastupitelstvu bylo sedmnáct členů z jednadvaceti a žádný z přítomných nebyl toho názoru, že bychom měli objekt koupit,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS).

BUDOUCÍ PODOBA

Opozice je ale přesvědčená, že Polička by měla areál odkoupit. „Vzhledem k poloze areálu si myslím, že by ho město mělo získat do svého vlastnictví a najít investora, se kterým by pro lokalitu našlo vhodné využití. A následně ji revitalizovalo. Jenom tak bude mít město reálnou šanci ovlivnit budoucí podobu a využití areálu s cílem proměnit ho ve funkční prostor, aby co nejvíce sloužil občanům,“ vysvětlil zastupitel Štěpán Vlček (Piráti). Rád by tam viděl byty, podnikatelské a coworkingové prostory, třeba se zvýhodněným nájemným pro začínající podnikatele. Přivítal by také parkoviště a to vše doplněné množstvím zeleně.

Zdroj: ArchivJestli Polička areál odkoupí, nebo ne, bude jasné ve čtvrtek po jednání zastupitelů. „Jedná se o závažnou a výjimečnou věc, proto dáváme bod i na čtvrteční jednání zastupitelů. Navíc stále komunikujeme s majitelem Koh-i-nooru. Pokud bychom areál nekoupili, budeme informováni o dalších zájemcích,“ dodal Martinů.

Ani starosta není přesvědčený, že by město mělo celý areál koupit. Navrhuje ale jinou variantu. „Máme spočítané, že jeden metr čtvereční bytů po adaptaci by vyšel na 65 až 70 tisíc korun, což si myslím, že je pro Poličku hodně. Navíc je to lokalita u hlavní silnice a není zrovna ideální pro bydlení. Jednodušší by bylo postavit bytový dům na zelené louce. Co se týká parkoviště nebo parkovacího domu, tak jsme si vědomi, že poloha blízko centra je optimální. Prosazoval bych ovšem variantu, že bychom získali jen část pro parkoviště. To by se mi líbilo, protože nejsme schopni nést celý náklad,“ podotkl Martinů.

ZÁJEM MÁ BILLA

O areál už projevila zájem mimo jiné společnost Billa, která chce v Poličce postavit nový supermarket. To se ale místním lidem nelíbí. „Billa by současné budovy pravděpodobně zbourala a na jejich místě postavila obchodní centrum. A nebudeme mít možnost ovlivnit, jak bude lokalita vypadat,“ řekl Vlček.

Otázka je, zda Polička potřebuje další supermarket. Ve městě má vzniknout navíc i prodejna Lidl. „Osobně znám mnoho lidí, kteří chtějí další velkoprodejnu ve městě. Znám ale i mnoho dalších včetně maloprodejců, kteří záměr nevítají, a já jim rozumím,“ uvedl Martinů.

Veřejné jednání zastupitelů se uskuteční ve čtvrtek 25. února od 16.30 hodin v Tylově domě. Lidé mají možnost jednání sledovat také on-line.