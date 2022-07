„V současných tropech utíkáme z centra nejraději do Liboháje, kde je pod stromy příjemný stín. Nakupovat do centra chodíme jen brzy ráno,“ řekla Marie Jílková.

Právě lesopark Liboháj patří společně s parkem u rybníku na špici mezi příjemnými místy v Poličce. Jedná se o dvě klíčové lokality, které chce Polička chránit a dále rozvíjet pro potřeby obyvatel. „Lesoparky mají pro příjemný život ve městě v době horka čím dal větší potenciál. Města zde mohou zajistit vhodný mobiliář, podpořit bezpečnost a nabídnout větší prostor pro sportovní a další volnočasové aktivity,“ uvedl Zdeněk Frélich ze společnosti Ekotoxa, která pro Poličku zpracovala pocitovou mapu horka.

Rozpálené centrum města

Mezi příjemná místa patří i oblast jižně od města podél Jánského potoku, kde jsou louky, lesy a rybníky. Rozpálené centrum města v současných vedrech vyhledávají lidé jen v nutných případech. „Nejméně příjemně lidé vnímají lokality s nedostatkem zeleně, stínu a velkým množstvím zpevněných povrchů. Nejčastěji zmiňovali Palackého náměstí a historické centrum Poličky obecně. Důvodem je pocit horka z rozpálené dlažby a zpevněných povrchů, omezené množství zeleně, nízké profukování a nedostatek stínu,“ vysvětlil Frélich.

Stín na náměstí přináší jen několik stromů a osvěžení pak pítko u radnice. Paradoxně ale právě sem už před lety radní směřovali svoje snahy, aby náměstí nebylo v tropických dnech tak horké. „Už před patnácti lety jsme udělali nejlepší krok, když jsme v centru začali měnit asfalt za žulovou dlažbu. Z pozice oteplování jsme udělali nejvíc, co jsme mohli. Dál bychom měli podporovat zadržování vody v krajině,“ sdělil poličský starosta Jaroslav Martinů.

Sám jako rybář sleduje situaci ve městě a vidí, že vysychají potoky a ubývá voda v rybnících. „Pamatuji si z dětství, když byly dva tropické dny, brali jsme to jako krásné léto. Teď jich je třeba patnáct, spousty tropických nocí. Máme vyschlé potoky, teplota vody v rybníku stoupá i na 28 stupňů, což nikdy nebývalo,“ poznamenal Martinů. Podle jeho sledování za první pololetí letošního roku spadlo v Poličce jen 218 milimetrů vody.

To všechno se pak podle starosty odráží na tom, jak se lidé ve městě cítí. A příjemně jim není mimo jiné v lokalitě autobusového a vlakového nádraží, výrobních areálů v severní části Poličky, parkovištích u supermarketů a hodně v anketě lidé uváděli i sídliště Hegerova. Na koupališti si návštěvníci stěžovali na nedostatek zastínění. U polních cest v krajině a cyklostezek jim chybí zeleň. „Většina historických center měst v Česku má obdobný problém, Polička není výjimkou,“ podotkl František Jurečka z Ekotoxy.

Návrhů jak situaci zlepšit je několik. Lidé žádají doplnění pítek do centra města a parku u hradeb. Vysázení nové zeleně by uvítali na koupališti a na náměstí jim schází vodní mlžítko a lavičky ve stínu. Jestli město skutečně přidá do ulic vodní prvky a novou zeleň, bude jasné na podzim, až bude hotová adaptační strategie. Ta určí kroky, které je potřeba v krajině udělat, aby se zlepšila současná klimatická situace ve městě a nejbližším okolí.

Tepelnou mapu si nechaly zpracovat před dvěma lety také Pardubice a v minulém roce na ní pracovalo i Vysoké Mýto.