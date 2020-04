„Proto je důležité, aby pacienti oslovili doktorku Kadidlovou a nechali si předepsat léky, které dlouhodobě užívají, ideálně na delší dobu dopředu. Aktuální telefonní číslo lékařky Kadidlové je 723 116 260. Po 30. dubnu už doktorka Kadidlová nebude moci léky předepisovat a ostatní praktičtí lékaři nebudou mít k dispozici dokumentaci,“ informovala mluvčí města Naděžda Šauerová.

Pacienti v dočasné pracovní neschopnosti, která nebude ukončena do 30. dubna, by měli zvážit převedení pracovní neschopnosti na specialistu. Do doby, než se najde nástupce praxe, mohou pacienty v případě akutních obtíží ošetřit ostatní praktičtí lékaři z Poličky formou tzv. nepravidelné péče bez nutnosti registrace.

Lékaři v Poličce:



Jaroslav Haman – 461 721 234

Lubomír Jílek – 724 544 712

Olga Pávková – 461 721 740

Magda Stodolová – 772 727 022, 461 722 740/136



Předání zdravotní dokumentace bude zajišťovat MUDr. Kadidlová, a to v dosavadním místě její činnosti, a to minimálně do 29. května 2020.