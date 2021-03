Prostory jsou i s pomocí členů Svatojosefské jednoty postupně vyklízeny, připravuje se zázemí pro personál, vyrábí se jednoduché „kóje“ pro samotné očkování. Klíčové je zajistit dostatek zdravotnického personálu. V očkovacím místě se nepočítá se zapojením obvodních lékařů, ti by totiž v ideálním případě prováděli paralelně očkování přímo ve svých ordinacích.

„Spoléháme se na zapojení ambulantních lékařů a sester sloužících v různých zdravotnických zařízeních v Poličce i okolí, zdravotníků z privátních ambulancí, lékařů a sester v důchodovém věku, mediků, dobrovolníků,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová. Poličské očkovací místo by se mohlo otevřít ve druhé polovině dubna. Vše ale bude záviset na dostatku očkovacích vakcín. „Chceme mít očkovací místo každopádně připraveno pro případ slibovaných dodávek velkého množství vakcín, bez ohledu na to, jestli se tak stane v dubnu nebo kdykoli později.“ podotkl místostarosta Poličky Pavel Štefka. Ideální by podle něj bylo proočkování místních obyvatel obvodními lékaři bez potřeby spoléhat se na očkovací centra.

V Moravské Třebové plánují start očkování už 29. března v nemocnici následné péče. Kapacita očkovacího místa je maximálně 80 zájemců denně. Očkovací tým sestavila nemocnice z řad svých zaměstnanců, za pomoci lékařů a sester působících na poliklinice. Pracovníci z městského úřadu pomáhají s administrativou.