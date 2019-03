Polička – Zastupitelé města schválili minulý týden rozpočet na letošní rok. V něm počítají s několika investicemi, mimo jiné s opravou lávky přes Bílý potok u dětského hřiště. Rekonstrukce by měla stát 1,5 milionu korun.

Ilustrační foto. | Foto: archiv města Polička

„V roce 2020 chceme opravit také velký nýtovaný most. Abychom mohli čerpat dotace z programu regenerace, podalo město žádost o zápis mostu na seznam kulturních památek. Na vyjádření čekáme. Historický most je z roku 1901 a jedná se o významnou technickou památku. Most bude opraven tak, aby byla jeho historická hodnota zachována,“ sdělila mluvčí města Naděžda Šauerová.