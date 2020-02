V Poličce vznikne nový supermarket.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš.

„Firma Lidl pokračuje v přípravě výstavby prodejny ve městě. Stavba by měla začít zhruba v polovině roku 2020 s cílem do konce roku celé dílo dokončit,“ informoval starosta Jaroslav Martinů. Do konce roku bude nový Lidl také v Litomyšli.