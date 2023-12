Bývalý areál firmy Koh-i-noor Ponas v Poličce se proměnil v nové obchodní centrum. Ve čtvrtek ráno se tady otevřel supermarket Billa. O budoucnosti lokality po odchodu podniku na okraj města se vedly dlouhé diskuze, lidé navrhovali stavbu bytů. Areál nakonec odkoupil soukromník pro stavbu supermarketu.

V areálu bývalého Ponasu v Poličce otevřel nový supermarket Billa. | Foto: Billa

Novou prodejnu otevřel ve čtvrtek 30. listopadu v Poličce obchodní řetězec Billa. Zákazníci si vyberou z nabídky až osmi tisíc výrobků od lokálních i zahraničních producentů. Prodejní plocha 800 metrů čtverečních nabídne nejen potraviny, ale i nepotravinový sortiment a drogistické zboží. „Těší nás, že můžeme v Poličce otevřít naši první prodejnu. Věříme, že v bohaté nabídce kvalitního, čerstvého, sezonního a lokálního zboží si vybere každý zákazník,“ sdělila vedoucí korporátní komunikace Dana Bratánková.

Prodejna v Poličce je podle jejího vedení vybavena technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. „Ochrana životního prostředí je jedním z našich dlouhodobých cílů a závazků. V nové prodejně proto nabízíme mimo jiné sáčky k opakovanému používání nebo tašky z recyklovaného a dále recyklovatelného plastu,“ dodala Bratánková.

Polička může koupit Koh-i-noor Ponas. Verdikt padne ve čtvrtek

První zákazníky přivítala poličská prodejna ve čtvrtek už v šest hodin ráno. Otevřena bude od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12 hodin. Zákazníci zaparkují na novém parkovišti pro 60 aut. K dispozici jsou také vyhrazená stání pro hendikepované a rodiče s dětmi.

O areál po firmě Koh-i-noor Ponas v Poličce mělo zájem i město. Na jaře roku 2021 ale koupě neprošla přes zastupitele, kteří koupi areálu za 42 milionů korun odmítli. Pro koupi tehdy zvedli ruku jen dva zastupitelé. Město by totiž podle tehdejších propočtů muselo do úprav a přestavby areálu investovat zhruba 250 milionů korun, což se zdálo vedení města příliš mnoho.

V letošním roce jde v Poličce druhý nový supermarket, na konci února se na okraji města směrem na Svitavy otevřel nový Lidl.