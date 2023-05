Zhasínání veřejného osvětlení v Moravské Třebové je stále ožehavé téma. Radnice chce šetřit, lidé si stěžují na vykradené sklepy a opozice brojí už týdny proti zhasínání lamp v nočních hodinách. Neosvícené hlavní tahy se nelíbily ani policii. Petici za svícení v ulicích podepsaly stovky obyvatel města. Starosta Pavel Charvát vzkazuje: v červnu skončí modernizace osvětlení a zase budeme svítit celou noc.

Úderem půlnoci v Moravské Třebové potemní většina lamp veřejného osvětlení.

„Jít v noci po městě je někdy o život. Když musím ráno dřív do práce, chodí mne vyprovázet přítel,“ řekla Marie Hrubá. Lidé ze sídliště si navíc stěžují na vykradené sklepy a městem kolovala petice za rozsvícení veřejného osvětlení.

Ke zhasínání veřejného osvětlení přistoupili radní v Moravské Třebové na začátku letošního roku, aby ušetřili peníze za elektrickou energii. V celém městě se nesvítilo od půlnoci do čtyř hodin ráno.

„Petici za rozsvícení podepsalo téměř sedm set nespokojených obyvatel města, čímž se jejich protest stal největším za posledních dvacet let,“ podotkl opoziční zastupitel Martin Bárta.

Ten poukazuje mimo jiné i na to, že v Moravské Třebové vzrostla v posledních týdnech kriminalita. „Město sice disponuje rozsáhlým kamerovým systémem, ten je ale v noci bez veřejného osvětlení slepý. V současnosti dochází k nárůstu trestné činnosti, vykrádání sklepních prostor na sídlišti Západní a všeobecně k nárůstu pocitu ohrožení občanů. Argumentace úsporami v rozpočtu v řádech promile není na místě,“ sdělil Bárta.

Policie však neeviduje extrémní nárůst vloupání nebo krádeží ve městě. „Trestná činnost v Moravské Třebové v posledních týdnech nevybočuje z průměru. Zástupci obvodního oddělení Policie ČR v Moravské Třebové se opakovaně setkávají se starostou města a diskutují o aktuální bezpečnostní situaci ve městě,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Vedení města však potvrzuje, že o vykradených sklepích ví.

„Na sídlišti byly vykradené sklepy, není to poprvé a asi ani naposledy. Jsem s policií v kontaktu, jak se státní, tak samozřejmě s městskou a nemám žádné informace o tom, že by se nějak dramaticky zhoršovala bezpečnostní situace ve městě,“ vysvětlil starosta Pavel Charvát.

Přiznává ovšem, že se policii moc nelíbily tmavé hlavní komunikace. „Dopravní inspektorát Policie ČR nás upozornil na závadu neosvětlených silnic druhé a třetí třídy, byť opora v právním řádu k takové výzvě by se asi dala úspěšně zpochybňovat. Rozhodli jsme se, že kde to jde a je to únosné, budeme již svítit kontinuálně,“ doplnil Charvát.

Většina páteřních komunikací tak v Moravské Třebové opět svítí. Tma už není ani v centru města, kde je nově úsporné osvětlení. A brzy se bude zase svítit ve všech ulicích. „V současné době měníme světla v oblasti ulic Jevíčská a Gorazdova. Na začátku léta budeme s pracemi na veřejném osvětlení tak daleko, že mohu požádat radu o souhlas se zrušením úsporného opatření a kontinuálním svícení v celém městě od 1. července,“ uzavřel starosta.

