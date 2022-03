Strabag staví přivaděč k D35 a most u Svitav. Podíl ve firmě má ruský oligarcha

Za dvě hodiny nepřekročil žádný šofér rychlost. Policisté tak staví auta, která mají na první pohled nějaký technický problém. Rychlost je přitom v Březové nad Svitavou velký problém. To potvrzují i strážníci zdejší městské policie. „Měli jsme pronajatý radar a měřili jsme rychlost na vjezdu do Březové. Jenže hodně záleží na dni, třeba v sobotu jsme nachytali méně řidičů. Stejně jako v pondělí. Naopak v pátek večer, když se vraceli kamioňáci z Polska, toho bývalo hodně. Ale ta rychlost je tady problematická, to ano,“ říká strážník z Březové nad Svitavou. Přes město jede jedno auto za druhým, osobáky, dodávky a kamiony. Veškerá doprava na Brno navíc jede přímo přes náměstí. „Někdy je to tady o život, když chci s dětmi přejít. Poslední roky aut přibývá. Někdo letí jak blázen, jiný nás na přechodu pustí,“ vysvětluje Jana Jílková.

Lidé v Březové nad Svitavou čekají už roky na dálnici D43. Ta by jim výrazně ulehčila život a vrátila do města klid. „Hlavní tah zatěžuje život občanů nad únosnou mez,“ tvrdí starosta Karel Adámek. Před časem proto nechali ve městě nainstalovat monitorovací zařízení. Sedm dní a sedm nocí zaznamenávalo průjezd aut i to, jak řidiči dodržují rychlost. „Za to období městem projelo 63 tisíc aut. Rychlost v obci překročilo 25 tisíc řidičů. Jednomu bylo naměřeno dokonce 148 kilometrů za hodinu,“ dodává Adámek.

Lidé v Litomyšli se na první kameny zmizelých budou skládat sami

Policejní akce Speed Marathon se uskutečnila na silnicích v celém Pardubickém kraji. Řidiči potkávali hlídky na hlavních tazích i silnicích druhých tříd. „Lidé měli možnost nám prostřednictvím webových stránek bezpecnecesty.cz dávat tipy na místa, kde řidiči často nedodržují stanovené rychlostní limity. Navrhovaná místa vyhodnotili kolegové z odboru služby dopravní policie našeho krajského ředitelství společně s vedoucími dopravních inspektorátů,“ podotýká policejní mluvčí Jiří Tesař. Úseky, kde bude policie ve čtvrtek měřit rychlost, byly známé dopředu. Policie jejich seznam zveřejnila a upozornila, že rozhodně není cílem vybrat na pokutách co nejvíce peněz. „Především chceme snížit dopravní nehodovost,“ uzavírá Tesař.