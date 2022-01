Policie: Příchod nového roku byl celkem poklidný.

Operační důstojníci Policie ČR v Pardubickém kraji přijali na lince 158 během silvestrovské směny, tedy od půl osmé ráno na Silvestra až do půl osmé ráno na Nový rok, celkem 149 hovorů, z čehož 56 jich bylo od půlnoci do rána. Řekla to mluvčí krajského ředitelství Dita Holečková.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

"Převážná část hovorů se týkala rušení nočního klidu, stížností na probíhající ohňostroje, občanského soužití a fyzického napadání. V několika případech policisté vyjížděli i k hořícím kontejnerům," uvedla. Dopravních nehod, bylo celkem osm a naštěstí pouze s jedním lehkým zraněním. "Čtyřicet minut po půlnoci vyjížděli policisté do Načešic na Chrudimsku k havárii vozidla zn. Ford Fiesta, které skončilo na střeše. Dvaatřicetiletý řidič vyvázl bez zranění, ale s pozitivní dechovou zkouškou. Policistům nadýchal 2,04 promile alkoholu v dechu," upřesnila mluvčí.