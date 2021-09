Policie v kraji se zaměřila na kontrolu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Více sledovali, jestli řidiči za jízdy telefonují a co všechno během řízení dělají. Výsledky přinesly překvapení.

/FOTOGALERIE/ Telefonování, sledování televize i rozečtené noviny. To je výsledek policejní akce v Pardubickém kraji. Řidiči evidentně stíhají za volantem kupu dalších činností.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.