Hrušovou mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí projedou denně tisíce osobních aut i kamionů. Státovka I/35 je dlouhodobě přetížená a místní lidé už roky čekají na dálnici, která vesnici uleví. Konečně se dočkají, začíná se stavět.

„O stavbě dálnice za Hrušovou se mluví minimálně dvacet let. Hotová měla být už dávno, tady přejít silnici je o život,“ nadávala včera starší žena v Hrušové u prodejny. Po pětatřicítce jede jeden kamion za druhým a od konce roku 2022, kdy se dálnice přiblížila k Vysokému Mýtu, doprava ve vsi ještě více zhoustla.

Situace na pětatřicítce je složitá i pro řidiče, kteří v dopravních špičkách popojíždějí v dlouhých kolonách. „Cestu mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem hobluju osm let skoro každý den. Je to jen pro silné nervy, buď nespěcháte a v klidu si to užíváte, nebo máte cíl a nemůžete jet ani devadesátkou. Když se vracíte domů a máte před sebou kolonu pět kilometrů, tak hledáte objížďky přes pole, vyjíždíte v jednom družstvu, abyste se dostali na hlavní silnici,“ řekl bývalý starosta Litomyšle a náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Zahajovaný úsek dálnice D35 ze Džbánova u Vysokého Mýta k Litomyšli má 7,6 kilometrů. Není nejdelší, ale stavařům dá i tak zabrat.

„V tomto úseku procházíme ochranným pásmem vodního zdroje Pekla. A bylo to peklo. Stavba nebude jednoduchá, vodní zdroj musíme ochránit. Je tu sedm dálničních mostů v délce přes jeden kilometr, součástí stavby je také přes pět kilometrů protihlukových stěn,“ přiblížil dálniční úsek šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba je naplánovaná na 35 měsíců. „Mám tajné přání, že bychom se zprovoznění mohli dočkat už na konci roku 2026,“ podotkl Mátl. Oficiálně ŘSD počítá s lednem 2027, termín konec roku 2026 ale platil ještě nedávno.

Dálnice D35 bude na začátku roku 2027 končit před Litomyšlí a pokračovat až u Janova. Všichni doufají, že tahle situace potrvá co nejkratší dobu.

Až v roce 2027 má být hotový i navazující úsek - dálnice kolem Litomyšle k Janovu, kde bude pokračovat nyní budovaným úsekem ke Svitavám. Původně to přitom vypadalo, že dálnice u Litomyšle bude mít kvůli letitým sporům o trasu zpoždění několik let. Nakonec bude Litomyšl „ostrovem“ bez dálnice jen několik měsíců.

„V současné době na obchvatu Litomyšle zahajujeme archeologické průzkumy a vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele. Vše směřuje k tomu, abychom na konci roku stavbu zahájili. Máme zpožděni jen osm měsíců, přitom to v jednu chvíli vypadalo i na osm let,“ uvedl Mátl. Dálnice D35 tak bude na začátku roku 2027 končit před Litomyšlí a pokračovat až u Janova. Všichni doufají, že tahle situace potrvá co nejkratší dobu.

„Dlouhodobě by to bylo šílené. Kdybychom otevřeli obchvat Vysokého Mýta a dovedli dálnici k Litomyšli, tak se z toho obyvatelé zblázní. Děláme vše pro to, abychom stavbu urychlili a doba mezi otevřením dálnice před Litomyšlí a obchvatem města byla co nejkratší. I samotnou výstavbu trasy kolem Litomyšle chceme zkrátit. Nejpozději v polovině roku 2027 může být hotový, tedy jen asi půl roku za úsekem ze Džbánova,“ vysvětlil Mátl.

Dálniční úsek Džbánov – Litomyšl navazuje na obchvat Vysokého Mýta, který se staví už od podzimu. U Hrušové budoucí dálnice překlene železnici, silnici I/35 a bude pokračovat údolím potoka a napojí se u Řídkého na I/35. Zakázku za 3,4 miliardy korun vyhrála polská společnost Budimex. Jde o první dálniční úsek, který v České republice postaví polská firma.

„Do našeho prvního dálničního projektu v České republice se pouštíme s velkým nadšením a odhodláním. Jsme vděční za důvěru a těšíme se, že se podělíme o zkušenosti, které jsme za 55 let činnosti skupiny Budimex nashromáždili. Disponujeme dovednostmi ze stovek projektů podobného rozsahu,“ vysvětlil člen představenstva společnosti Budimex Cezary Łysenko.