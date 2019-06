Pokácení čtyřicítky stromů zkritizovala svitavská dendroložka Stanislava Čížková. Většina jasanů prý byla zdravých a chystaná náhrada za mnohem vyšší a méně odolné habry je podle ní nevhodná. Skutečným důvodem kácení podle ní byla snaha města získat dotaci na novou výsadbu, která zde přitom není vůbec potřeba.

„Dokumentace k pokácení jasanů byla napasovaná tak, aby se mohly pokácet. Do kolonek obvodu stromů se například napsal průměr,“ řekla Čížková. „Jenže problém je obecnější. Tam, kde by město mělo kácet, třeba v ulicích Vítězná nebo Bratří Čapků, tak nekácí. Tam, kde by kácet nemělo, kácí.“

Starosta její argumenty odmítl s tím, že špatný stav stromů posvětila i Agentura ochrany přírody a krajiny. Na postoj agentury se však naopak odvolávala i Čížková a dokonce z něj citovala. Kauzu údajně zbytečně pokácené aleje chce hnát k Inspekci životního prostředí.

Jasanů bylo na pražské výpadovce necelých čtyřicet a podle Čížkové většina z nich byla zdravých a relativně mladých.

„Byly zhruba čtyřmetrové. Teď tam město chce vysadit habry, které mohou dorůstat výšky mnohem vyšší a jsou zde velmi nevhodné kvůli zástavbě i frekventované silnici. Jsou například mnohem méně odolné vůči zasolení při zimním posypu,“ tvrdí Čížková.

Starostovi Davidu Šimkovi její vystoupení na zastupitelstvu, na které byla dobře připravená a přinesla s sebou řadu dokumentace, evidentně nebylo po chuti a byl vůči ní až ironický.

„Lokalitu jsme dlouhodobě sledovali a vše bylo provedeno s posvěcením Agentury ochrany přírody a krajiny. Poprosím vás, abyste se se svými skvělými poznatky obrátila se na náš odbor životního prostředí. Stavte se a proberte to mezi čtyřma očima s našimi odborníky,“ vzkázal jí rozladěný Šimek.

Jenže podle Čížkové i opozičních Pirátů je v tomto kámen úrazu. Čížková se s kritikou ozvala již mnohem dříve, před kácením. Ale podle jejích slov i kvůli dlouhým procesním lhůtám se její žádost „nestihla“ vyřídit včas. „A nakonec mě odbyli s tím, že řeším malichernosti.“

V tom vidí chybu Piráti. „Paní Čížková skutečně vyčerpala od záměru pokácet jasany všechny možnosti. Urgovala odbor životního prostředí, neúspěšně. Už jí nezbylo tedy nic jiného, než přijít na veřejné zastupitelstvo. Ale ani tady neuspěla, starosta jí zase poslal zpět na odbor,“ kroutí hlavou lídr Pirátů Vojtěch Fadrný. „Myslím, že v tomto případě se radnice k Čížkové nezachovala právě fér.“

Čížková včera Deníku potvrdila, že chce kvůli jasanům podat na radnici stížnost u České inspekce životního prostředí.