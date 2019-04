Jaké jsou hlavní priority pro právě započaté volební období. Změnily se nějak oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste nebyl starosta?

Mé priority se nemění, ale pravdou je, že pohled z pozice zastupitele je úplně jiný, než z pozice starosty. Takže mohu konstatovat, že se mé priority naopak rozrůstají a to o věci, které jsou pro mne jednak nové a o kterých se doposud žádný dialog nevedl, a dále o věci, které vyplývají ze samotného provozu města. Nicméně je skutečností, že vše, co bych si přál uskutečnit, nelze za čtyři roky zrealizovat, ale to si nestěžuji, jen konstatuji.

Jednou z velmi důležitých priorit je zvýšení efektivity chodu města a jeho organizací s cílem zvýšit kvalitu služeb a optimalizovat provozní výdaje tak, abychom byli schopní vytvářet jednak rezervy na budoucí investice a dále v provozních věcech dosáhli na mnohem lepší výsledky, než tomu bylo doposud.

Dalším nezbytným a z mého pohledu prioritním krokem je vyřešení víceúčelového kulturního sálu, díky kterému se zvedne kvalita kulturního dění ve městě a zároveň tím docílíme mnohem větších možností podpory turismu – konkrétně budeme schopní využít veškerý potenciál (prostory) budovy muzea a zámku, což v současnosti není možné.

Další prioritou je bytový fond města. Jednak jeho údržba, ale především rozvoj. V systému je evidováno mnoho žadatelů o bydlení, ale v současnosti město nemá jak vyhovět, protože rozvoj bydlení byl doposud směřován pouze do stavebních pozemků pro individuální bydlení v rodinných domech, nikoliv do chybějící bytové výstavby.

Máte za sebou necelý půl rok fungování nové koalice. Daří se nacházet shodu ve směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Zde jsem velmi rád, že shodu nacházíme a koalice funguje jako jeden tým. Samozřejmě, že jsou body, kde máme rozdílné názory, ale od toho vedeme dialog a doposud se nám vždy podařilo najít řešení.

Jaké jsou silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Moravské Třebové?

Silné stránky města jsou dány historicky. Máme ideální polohu v návaznosti na celé území České republiky, disponujeme kvalitní architekturou v centru města, jsme obklopeni nádhernou přírodou a zdědili jsme mnoho specifických a mnohdy i ojedinělých staveb, které jsou velkým potenciálem dalšího růstu Moravské Třebové a sousedních obcí.

Slabou stránkou je skutečnost, že je před námi velký kus cesty k dosažení ideálních podmínek pro život a také pro získání pocitu patriotismu.

Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období?

Největší výzvou je dosažení důvěry u veřejnosti.

Která oblast investic by podle vás měla dostat přednost? Je to budování a udržování infrastruktury nebo služeb?

Určitě zde není prostor opomíjet první ani druhou oblast. Každá investice vyžaduje jisté nároky, vyjma finančních především časové, takže do pohybu se musí dát vše, kde jsou rezervy nebo potřeby. Některá řešení si vyžádají poměrně mnoho kroků a dlouhý čas na přípravu, takže realizace může být připravena například až za pět let.

Některé nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je podle vás větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete v tomto ohledu realizovat v příštích čtyřech letech nějaké změny?

My se chováme transparentně po celou dobu, takže nám nečiní sebemenší problém informovat a zapojovat veřejnost. Ve prospěch občanů to je bez pochyb, ale předpokládám, že většině stačí viditelné výsledky. Nicméně už byly učiněny kroky například v materiálech do zastupitelstva zveřejněných ještě před jednáním, již delší dobu řešíme rozklikávací rozpočet, ale zde to vyžaduje nový program a dořešení technicky náročného převodu dat.

Máte nějakou vizi pro budoucnost, která by podle vás městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

Těch vizí mám celkem dost a v tuto chvíli již dostávají reálné obrysy minimálně čtyři z nich. Je ale nezbytné brát v úvahu finanční možnosti města, takže řadu z nich nebude možné bez dotační podpory realizovat. Ve svých úvahách jsem přemýšlel, jaká může být časová náročnost na to, aby město vypadalo a fungovalo dle mých představ. Deset let.

Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?

Pokud bych cítil důvěru a podporu veřejnosti a také mojí manželky, určitě bych neutekl od rozdělané práce.

Tomáš Kolkop

Do podzimních voleb šel Tomáš Kolkop jako dvojka kandidátky sdružení Srdcem Třebováci, přesto získal největší počet preferenčních hlasů. A po turbulentních povolebních vyjednáváních, kdy dlouho nebylo jasné, jak to všechno dopadne, usedl do křesla starosty právě on.

Původní profesí je Tomáš Kolkop stavař. Vystudoval Střední odbornou školu památkové péče v Šumperku a Stavební fakultu brněnského Vysokého učení technického. Před vstupem politiky na plný úvazek se živil jako projektant. Na radnici není nováčkem. Sedm let pracoval jako vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje moravskotřebovského městského úřadu a před čtyřmi roky se poprvé stal zastupitelem města.

Mimopracovní čas Tomáše Kolkopa naplňovala a naplňuje hudba. Jako bubeník hrál v místních uskupeních Metallica Revival a Werglův Pjos. A před lety stál i u zrodu punkového festivalu Pod parou.

Tomáš Kolkop je ženatý a má syna a dceru.