Fakturu, stejně jako další dokumenty, se Deníku podařilo získat až na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Vyplývá z nich, že poté, co ředitelka kulturních služeb v prosinci loňského roku odmítla radnímu Sedlákovi proplatit sto tisícovou fakturu, provedlo platbu město. Původní částku však snížilo na polovinu. Faktura se tím pádem neobjevila v registru smluv, kde jsou ze zákona zveřejňovány smlouvy nad padesát tisíc.

Každoroční sto tisícovou podporu dostával klub Duku Duku od města víc jak deset let. Bez smlouvy, jen na základě ústní dohody, kterou s majiteli uzavřelo v roce 2007 tehdejší vedení města. „Poskytování příspěvku bylo vždy součástí rozpočtu města na příslušný kalendářní rok v kapitole příspěvkové organizace Kulturní služby,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.

„Mezi kulturními službami a klubem nebyl žádný smluvní vztah ani v minulosti. Pokud existovala mezi Martinem Sedlákem a městem nějaká ústní dohoda, nebyla jsem o ní informována ani městem při nástupu do funkce, ani b­ývalým ředitelem Františkem Žáčkem,“ vysvětluje Hana Horská, která je ředitelkou kulturních služeb od července loňského roku.

„Bylo by protizákonné, kdybych fakturu proplatila. Vzhledem k částce 100 tisíc by podléhala zveřejnění podle zákona o registru smluv,“ dodává Horská.

Místostarosta Miloš Mička to vidí jinak. „Náklady byly propláceny až do roku 2017 na základě vystavených faktur a lze tedy dovodit, že již od roku 2007 existovala ústní forma objednávky na zajištění koncertů, což neodporovalo tehdy platnému právu,“ připomíná.

Povinnost zveřejňovat smlouvy nad padesát tisíc v registru smluv platí od července 2017. „Poskytovatel koncertů nebyl informován, že již není možné bez nové formy smluvního vztahu plnění uskutečnit. V dobré víře a v duchu postupů z předchozích let pokračoval v roce 2018 v organizaci koncertů s vědomím standardního plnění na základě vystavené faktury,“ vysvětluje Mička.

Nevyčerpané finanční prostředky vrátila ředitelka kulturních služeb před koncem roku zpět do městského rozpočtu. „Město muselo řešit problém, jak dostát závazku poskytování příspěvku na pořádání kulturních akcí v souladu se schváleným rozpočtem a dodržení litery zákona v oblasti zveřejňování údajů do registru smluv,“ pokračuje místostarosta.

„Výsledkem bylo vystavení objednávky na část plánovaných koncertů za období listopad a prosinec 2018, která respektuje jak kdysi uzavřenou ústní dohodu na jejich zajištění, tak i podmínky pro zveřejňování v registru smluv,“ uzavírá Miloš Mička.

To vše se odehrálo během několika dnů na konci loňského roku. Dvacátého prosince vrátily kulturní služby nevyčerpaný příspěvek do městského rozpočtu, den na to podepsal místostarosta Mička objednávku na koncerty a o šest dní později dorazila na radnici faktura se splatností v poslední den roku.

Radní ani zastupitelé o ničem nehlasovali. Podle místostarosty to nebylo potřeba. „Finanční prostředky na zajištění těchto služeb byly součástí schváleného rozpočtu města na rok 2018 a jeho závazných ukazatelů. A protože byla část takto vyčleněných prostředků města použita v souladu s jejich určením, nejednalo se o žádnou rozpočtovou změnu. Rada rozhoduje v oblasti služeb u zakázek nad 200 tisíc korun,“ objasňuje Miloš Mička s tím, že správnost postupu potvrdil jako příkazce operace.

Radnice podle místostarosty postupovala v souladu s vnitřním předpisem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který u částek do sto tisíc nepožaduje vypsání výběrového řízení. Stačí objednávka nebo nabídka tří potenciálních dodavatelů.

Vážené výhrady proti postupu radnice má předseda finančního výboru zastupitelstva Miroslav Jurenka. „Provozovatel klubu dlouhá léta pobíral podporu bez smlouvy a za nejasných podmínek. Částka, která byla vyplacena, nebyla předmětem rozpočtu. Nebyla nikým schválena a vyplacením byla porušena vnitřní směrnice města. Zpětně byla vytvořena objednávka, která opět neprošla žádným schválením,“ tvrdí zastupitel.

Oprávněnost vyplacení finančních prostředků konzultoval předseda finančního výboru na Krajském úřadu Pardubickém kraji. „Bylo mi sděleno, že došlo k porušení rozpočtové kázně, překročení pravomocí veřejného činitele, neschválení závazného ukazatele v rozpočtu města a neoprávněné manipulaci s veřejnými prostředky,“ říká Miroslav Jurenka.

V květnu čeká radnici každoroční přezkum hospodaření města za minulý rok. Auditorem bude letos Pardubický kraj.