V Moravské Třebové se ve čtvrtek uskuteční kulatý stůl s občany na téma využití Miltry pro kulturní sál. Účastníci setkání se zapojí do přípravy konceptu kulturního centra Moravská Třebová. Před zahájením setkání je od 16 hodin možná prohlídka venkovní části areálu Miltra, vstup jez Jiráskovy ulice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.