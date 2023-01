"Nejméně dva roky už jednáme s klíčovými podnikateli, kteří zaměstnávají stovky lidí, o výstavbě bytových domů, které by firmy zainvestovaly. Domy s nájemními byty by sloužily k získávání a stabilizaci dalších pracovníků nezbytných pro provozy firem," uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Město si v současné době nemůže dovolit stamilionové náklady na výstavbu bytových domů, které by se hradily z úvěrů s pětiprocentním úrokem. Pomoc podnikatelů by tak městu mohla pomoci, aby nové byty vznikly do pár let.