Dálnice D35Zdroj: ŘSD

Příprava výstavby dálnice D35 kolem Litomyšle pokračuje. V prosinci se otevřel úsek z Opatovic nad Labem do Časů. Z Časů k Ostrovu by se měli řidiči svézt za dva roky v srpnu. U Litomyšle se má kopnout do země v roce 2023.

Dálnice D35 je prioritou nové vlády. U Litomyšle se kopne do země v roce 2023