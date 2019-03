Svitavy - Beseda Válečná Sýrie zblízka. To bude setkání s novinářkou, dokumentaristkou, fotografkou, cestovatelkou a humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou z Poličky.

Nezávislá novinářka Markéta Kutilová projela s kolegyní válečnou zónu v syrském Kobání. | Foto: Lenka Klicperová

Přinese svědectví přímo z frontové linie, kde v posledních letech často pobývá. Kdo všechno v Sýrii válčí? Jaké mají cíle a zájmy? Jak je to s tzv. Islámským státem? Jaké to je žít ve válečné zóně? Proč tam někteří lidé zůstávají a proč jiní odchází? Jaké to je vrátit se k normálnímu životu ve zničené zemi?