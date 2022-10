Světový den architektury v Litomyšli oslaví i architekt a herec David Vávra. "Nejen o šumné Litomyšli bude David Vávra vyprávět během pátečního podvečera. Procházky (s) městem provedou návštěvníky po „architekturkách” - drobných, leč výrazných stavbách ve veřejném prostoru. Prohlídkovým okruhem se stane sportovní areál Černé hory, nové dřevostavby v Autokempu Primátor, historické kabinky městské plovárny a toalety u městského hřbitova," přiblížila program Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu litomyšlské radnice.

Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury s městskou architektkou Zdeňkou Vydrovou startuje od pomníku Bedřicha Smetany v sobotu ve 13 hodin. Ještě před ní zve městská galerie na rodinný workshop Dřevo v rukou architekta. V minulých letech do programu Archimyšle přibyl pořad Přezůvky s sebou, který zve návštěvníky do budov soukromých investorů. "Průvodci jsou pak často sami majitelé, kteří nechávají návštěvníka nahlédnout k sobě domů, do ordinace či pracovny. Letos se tak lze vypravit do bytových prostor nad lékárnou na Toulovcově náměstí nebo na střešní terasu Hotelu Zlatá Hvězda," dodala Severová.

Návštěva nepřístupných míst

Velkým lákadlem soboty jsou návštěvy míst, která po zbytek roku zůstávají pro veřejnost zavřená. Prohlídky na chvíli zpřístupní sklepní sály tzv. Nového pivovaru na zámeckém návrší v areálu firmy Kubík. Lidé uvidí také krovy piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže a sklepy a půdní prostory historické fary u kostela Povýšení sv. Kříže. Piaristický chrám bude s průvodcem možné navštívit také během speciální noční prohlídky.

Jak navrátit prostor rychlostní silnice městu poté, co bude realizována D35, řešili v zimním semestru studenti Ateliéru architektury IV z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. "Jejich projekty a terénní sociologický výzkum představí výstava v informačním centru zámeckého pivovaru. Pro Litomyšl navrhli například parkovací dům s tržnicí, nové náměstí Aloise Jiráska s budovou konzervatoře a městským domem a knihovnu," podotkla Severová. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu v 18 hodin v zámeckém pivovaru.