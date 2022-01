Pozitivně testovaných lidí nejvíce přibývá ve věkové kategorii do 30 let. V případě omikronu je nejvyšší nárůst v populaci od 16 do 29 let.

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Pardubickém kraji, 20. 1. 2022Zdroj: MZČR

Dvouletý vývoj epidemiologické situace v Pardubickém kraji, 20. 1. 2022Zdroj: MZČR