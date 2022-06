Je vám v Poličce vedro? Hledáte stín? Pomozte vytvořit pocitovou mapu horka

Je vám v Poličce vedro? Lidé se mohou podílet na tvorbě tzv. pocitové mapě horka. Kde se v době veder cítíte ve městě příjemně a kde naopak? Která místa by mohla radnice zpříjemnit a kde by mohlo být více zeleně? To nyní zajímá vedení Poličky a vzniká tak pocitová mapa horka. Místa označují lidé on-line na webu. Podívejte se.

Pocitová mapa horka | Foto: https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/policka/o-projektu