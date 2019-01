Svitavy - Svitavští zastupitelé dali zelenou vzniku domova pro seniory.

Domov na rozcestí. | Foto: Deník/ Sylva Horáková

Plánují přestavět jedno křídlo Domova na rozcestí. Minulý týden zastupitelé odsouhlasili vyčlenění více než čtrnáctimilionové částky v rozpočtu na rok 2010. Pokud by vše šlo podle plánů, počítá starosta Jiří Brýdl se zahájením přestavby na podzim příštího roku. Do září by se museli vystěhovat současní obyvatelé domova. Svitavští zastupitelé počítají s tím, že v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením by našlo nový domov čtyřicet seniorů se třetím a čtvrtým stupněm potřebnosti.