PŘEHLEDNĚ: Očkování dětí začalo. Jak je to s vakcínou a co na to pediatři

Do boje proti covid-19 se naplno zapojili i praktičtí lékař. Ti ještě na začátku prosince aplikovali vakcínu 750 lidem v kraji denně a na konci minulého týdne se dostali na počet 1900 očkovaných denně. Nyní si i k nim mohou pro třetí posilující dávku přijít lidé ve věku 55+ a od příštího pondělí 50+.

Vývoj epidemie v Pardubickém krajiZdroj: MZ ČR

„Těmto praktickým lékařům moc děkuji a prosím o podobné zapojení všeobecných praktických lékařů pro děti a dorost, se kterými jsme jednali minulý týden," uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Od 19. prosince může tým očkovacího kamionu formou Walk In očkovat děti od 5 do 11 let, a to od 9 do 18 hodin v prostorách Fakulty zdravotnických studií v Průmyslové ulici v Pardubicích.

"Velmi nutně proto potřebujeme pomoc pediatrů formou výpomoci v očkovacích centrech, nebo očkováním v ordinacích. Kromě týmu společnosti Podané ruce budou pro očkování dětí od 5 do 11 let ve vymezené provozní době otevřena očkovací místa Nemocnice Pardubického kraje v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Vakcinovat tyto děti bude také očkovací místo v Hlinsku a v Seči," dodala Matoušková.