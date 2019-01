Svitavy – Teroristické útoky na USA před deseti lety vyvolaly bezpečnostní opatření i v Čechách. Krizové plány mají také města v okrese.

Ground Zero v New Yorku. Ilustrační foto. | Foto: Pavlína Mitrengová

Události, ke kterým došlo před deseti lety ve Spojených státech amerických, otřásly celým světem. Od té doby se zvýšily bezpečnostní opatření nejen na letištích. Na krizové situace jsou lépe připravena také města ve svitavském okrese.

Události z 11. září ovlivnily život na celém světě. Propady kurzu akcií na newyorské burze citelně zasáhly obchodní společnosti. Lidé změnili způsob uvažování především nad vlastní bezpečností. „Hrůzné okamžiky v New Yorku zůstaly na dlouho předmětem komunikace s americkými kolegy, kteří byli do jednoho v naprostém šoku,“ řekl Tomáš Vavera, generální ředitel společnosti Westvaco Svitavy.

Výraznou změnou prošly bezpečnostní předpisy a s tím související kontroly na letištích, především na letech na severoamerický kontinent. „Na letiště je nutné přijít ve velkém časovém předstihu. Pasažéři podstupují dlouhé a velmi důkladné kontroly. Při vstupu na území USA probíhá další pohovor, včetně otisku prstů a focení. Člověk má někdy pocit, že všechny ty kontroly a dotazy na letišti jsou až přehnané. Když si uvědomíme, jak strašné události je vyvolaly, potom asi nelze než souhlasit,“ podotkl Vavera.

Města v okrese se pro případ potřeby obrnila. „Máme krizový plán. Jsme připraveni na různé situace, jakou jsou povodně, průmyslové havárie, ale i události, ke kterým by mohlo dojít,“ uvedl tajemník Svitav Lubomír Dobeš. Vše je založené na fungování složek integrovaného záchranného systému, které v případě události jednají podle plánu krizového řízení.

Také radnice v Litomyšli, Poličce a v Moravské Třebové mají vypracovaný krizový plán, do kterého by se dal zahrnout i takový případ, jako je teroristický útok. „V takovém případě by byla okamžitě svolána bezpečnostní rada města a krizový štáb. K informovanosti občanů bychom využili rozhlas, městskou policii i ostatní složky,“ řekl Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu v Moravské Třebové. V případě potřeby by město lidem poskytlo i případné ubytování, klasické kryty ve městě ale nemají.

Před deseti lety bylo v okrese jedenáct stálých úkrytů. Kapacita byla však už tehdy nedostačující. Po útocích na „dvojčata“ v Americe se zpřísnil v Čechách dohled některých objektů. Jednalo se například o muniční sklad v Květné u Poličky.

Lidé dodnes na osudné úterý vzpomínají se smíšenými pocity. Zprávy o napadení Spojených států amerických teroristy se před deseti lety šířily rychle. „Když se objevily první zprávy, že do jednoho z dvojčat Světového obchodního centra narazilo letadlo, vypadalo to jako nešťastná náhoda. Nejprve jsme tomu ani nevěřili, ale když se hned vzápětí objevila další zpráva o druhé a pak i třetí havárii, věděli jsme, že se děje něco hrozného a neuvěřitelného,“ vzpomíná Tomáš Vavera. Výrobní závody má firma po celém světě, tedy i v USA. „V osudné okamžiky byli někteří z našich amerických kolegů v New Yorku na pracovních schůzkách. Naštěstí nikdo z nich nebyl v přímém ohrožení,“ dodal Tomáš Vavera.

Co změnily útoky teroristů



Kromě právních změn došlo k zavedení silnějších bez pečnostních opatření v letecké dopravě, které zahrnují důkladnější bezpečnostní prohlídky na letišti nebo nasazení ozbrojených protiteroristických agentů na paluby komerčních letadel. USA postupně přijímaly stále více omezení týkajících se stykem se zahraničními návštěvníky. Administrativa začala považovat za nutné brát na letištích otisky prstů, sbírat fotografie přijíždějících turistů.

Američan Mike: Za těch deset let od onoho tragického dne jsme se hodně naučili. Nikdy na něj však nezapomeneme



Devětapadesátiletý MIKE COLE pochází z amerického New Orleans. Teď už ale čtyři roky žije v Dobrušce a stal se neodmyslitelnou součástí country kapely Stará parta. Navíc tady pracuje jako učitel angličtiny. Když má zavzpomínat na 11. září před deseti lety, úplně jednoduché to pro něj není. Avšak jak říká, je to obrovská tragédie, z níž se Amerika hodně naučila. „Myslím si, že už jsme se za těch deset let posunuli a žijeme dál. Nikdy však na tenhle smutný den nezapomeneme,“ dodává Mike. Na to, že je Američan je velmi hrdý a zpřísněná bezpečnostní opatření pro něj nejsou ničím novým. „Pro Ameriku byla bezpečnost vždycky na prvním místě. Jen to bylo dříve více skryté. Teď se dostalo vše na veřejnost a lidé opatření pocítila více na vlastní kůži,“ tvrdí. Podle něj je to naprosto v pořádku. „Všichni na světě nejsou hodní a přátelští a bohužel, abychom se proti skupině lidí se špatnými úmysly ubránili, musejí to pocítit i obyčejní občané.“ Po jedenáctém září letěl z Čech do rodné Ameriky již asi třikrát. „Na mezinárodních letech je bezpečnost opravdu přísná. Já osobně jsem však nikdy žádný problém neměl. Je pravda, že člověk stráví na letišti trochu více času, ale na druhou stranu je to práce těch lidí a já si myslím, že pro naše bezpečí je to správné,“ uvedl Mike Cole. Zavzpomínat na tragickou událost zapálením svíčky nebo položením květin nechystá. „Nemám rád takové ceremonie. Samozřejmě, že si na ten den vzpomenu. Zahynulo tehdy obrovské množství lidí a zasáhlo to mnohé rodiny, ale všechno se mi odehraje v mysli a mé duši. Amerika je můj život a vždycky bude mít pravým domovem,“ dodává. (sir)