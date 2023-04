Po půl roce je opět na několik měsíců uzavřený Hřebečský tunel. Důvodem je sanace svahu nad východním portálem tunelu. Hrozil totiž sesuv jako v roce 2006. A řidiči nadávají, proč nebyl svah stabilizován během loňské sedmiměsíční uzavírky tunelu, když se kompletně rekonstruoval. Už tehdy totiž Ředitelství silnic a dálnic o nebezpečí vědělo a rovnou avizovalo, že letos bude tunel zavřený kvůli sanaci svahu znovu. Ředitelství silnic a dálnic nyní Deníku řeklo důvod rozdělení prací.

Tunel je nyní ve směru na Moravskou Třebovou průjezdný, pro opačný směr platí objížďka. Během tříměsíčních prací však nastane i úplná uzavírka tunelu. | Foto: ŘSD

Tunel Hřebeč je po půl roce znovu uzavřený. Dělníci pracují na svahu u tunelu, který hrozil sesuvem podobný jako v roce 2006 (fotky tehdejšího sesuvu ZDE). Lidé se obávají, že problémy budou i s novým tunelem Dětřichov na budoucí dálnici D35, která povede nedaleko odsud. Podle znalců mohou být v místě štoly, které nejsou nikde zaznamenané.

Na konci článku přinášíme časový harmonogram uzavírky

„Nic (na Hřebči) padat nebude. Riziko jsme rozpoznali a eliminujeme ho. Opravdu zasahujeme včas, není to o tom, že bychom čekali, až něco spadne, nebo dělali, až když to padá. Riziko je, proto na něj reagujeme,“ ujistil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Psali jsme:

Hřebečský tunel je opět na tři měsíce zavřený. Sesouvá se jeho východní svah

Přiznal, že riziko sesuvu opravdu je. „Svah se chystal pracovat,“ uvedl Rýdl.

Řidiči jsou však naštvaní, že Ředitelství silnic a dálnic neudělalo sanaci svahu už vloni při půlroční uzavírce Hřebečského tunelu. „Neuvěřitelné. Když zavřu tunel na tak dlouho, je logické, že se udělá najednou všechno, co je potřeba. A ne zase na jaře tunel zavírat. Není rok, aby se nejezdilo po staré silnici,“ nadával šofér Oldřich Plachý. A není zdaleka sám.

Podle Ředitelství silnic a dálnic však nešla modernizace technologie v tunelu a sanace svahu udělat najednou.

Historie Hřebečského tunelu:

ARCHIVNÍ FOTO: Na měsíce se zase zavře. Jak šel s Hřebečským tunelem čas?

„Hrozilo, že by se ty dvě stavby navzájem blokovaly a výrazně omezovaly supportem (podporou - pozn. red.) kolem. Chtěli jsme je udělat najednou, ale během konzultací s firmami jsme došli k tomu, že to raději rozdělíme. Kdybychom spustili obě a došlo ke kolizi staveb, tak bychom řidiče navezli na objízdnou trasu až do období zimní údržby. Kdyby mělo mrznout, nasněžit, tak by to byl problém a přece jenom je to tranzitní trasa. Nechtěli jsme nic riskovat,“ sdělil Rýdl.

Omezení v Hřebečském tunelu potrvá do konce června, na hlavní turistickou sezonu by měl být hlavní tah z Čech na Moravu bez komplikací.

Sesuv svahu u Hřebečského tunelu v roce 2006Zdroj: Deník

Stavba Hřebečského tunelu začala v roce 1994. Nejprve byla provedena průzkumná štola, vlastní ražba úseku probíhala v letech 1995 a 1996. Byl prvním raženým tunelem dálničního typu v České republice. Problémy u tunelu a sesuvy však nesouvisí podle odborníků s možnými štolami v lokalitě Hřebečského hřbetu.

„Vlastní tunelování na Hřebči bylo provedeno perfektně a nemá vliv na současné sesouvání. Při ražení Hřebečského tunelu byla jedna štola objevena, o které se nevědělo. Byla to úzká průzkumná štola bez vody. Tu zazdili a pokračovali dál,“ vysvětlil geolog a znalec hřebečské oblasti Milan Blaha z Moravské Třebové.

Hřebečský tunel míří mezi špičku Evropy. Za pár let z něj ale většina aut zmizí

Podle jeho slov jde o tektonickou vyvýšeninu a v minulosti to nebyla klidná oblast. „Dochází ke kvádrovité odlučnosti masivu. Stačí, aby mezi kvádry byl jíl, po něm to dál pracuje a ujíždí. Jde však o zcela normální přírodní proces,“ dodal Blaha.

Právě štoly by ale mohly podle místních lidí způsobit problémy v připravovaném tunelu Dětřichov, který má být hotový v roce 2029. I tady jde o území, kde v minulosti probíhala těžba uhlí a jílovce. ŘSD má však analýzu, díky které se podobných problémů u Dětřichova neobává.

Objízdná trasa tunelu HřebečZdroj: ŘSD

Harmonogram uzavírek:

I. Etapa (11. 4.) • úplná uzavírka tunelu. Objízdná trasa silnice I/35 bude vedena po silnici III/36826

II. Etapa (11. 4. – 11. 6.) • začátek etapy bude v odpoledních hodinách po dokončení úpravy svodidel a postavení dopravně – inženýrských opatření v tunelu téhož dne.V této etapě bude doprava ve směru Svitavy – Moravská Třebová vedena jedním jízdním pruhem. V opačném směru (Moravská Třebová – Svitavy) bude zřízena objížďka po silnici III/36826

III. Etapa (12. 6. – 30. 6.) • úplná uzavírka tunelu. Objízdná trasa silnice I/35 bude vedena po silnici III/36826