Po cyklostezkách se zatím moc neprojedete. Na Svitavsku jich je jen 14 kilometrů

Svitavsko – Pokud rádi jezdíte na kole, ideálním a bezpečným řešením jsou cyklostezky. Na Svitavsku ale výlet téměř nenaplánujete.

Cyklostezka. Ilustrační fotoFoto: Deník/Přemysl Spěvák

Cyklostezek je na českomoravském pomezí jako šafránu. A desítka těch, které většinou vznikly teprve nedávno, měří dohromady jen necelých čtrnáct kilometrů.



OKOLO POLIČKY

Nejlépe jsou na tom obyvatelé Poličky. Bezpečně se mohou projet celkem po více než pěti kilometrech asfaltového povrchu. Cyklo-stezka do Modřece, která měří 2838 metrů, byla dokončena vloni. Město ji vybudovalo na bývalé železniční vlečce. „Náklady na pořízení cyklostezky jsou zhruba čtyři miliony korun, 85 procent bylo hrazeno z dotace,“ přiblížila tisková mluvčí Naděžda Šauerová. Polička vyslyšela i podněty běžců a podél stezky vznikl ještě pruh měkké šotoliny.



Druhá cyklostezka vede z Poličky do Bořin. Dlouhá je 2201 metrů a její výstavba stála 6 milionů korun. Tři čtvrtiny nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.



Město aktuálně plánuje výstavbu další cyklostezky, která povede k masokombinátu. „Jedná se o území, kde město musí oslovit vlastníky asi osmdesáti pozemků a dílčí část těchto pozemků získat,“ vysvětlila Naděžda Šauerová. Současně probíhají jednání s Českými drahami, budoucí cyklostezka by měla křižovat železniční trať ve směru na Žďárec u Skutče. „Na stavbu budeme opět žádat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, cyklostezka se projektuje,“ uzavřela tisková mluvčí.



Dvě cyklostezky, v součtu asi jen o kilometr kratší, mají k dispozici cyklisté ve Svitavách. První, která měří 1954 metrů, vede z města do Vendolí, druhá směřuje do Javorníku. Přesně po 1780 metrech však končí u restaurace U Jelena. „Podle našich poznatků jsou občany hojně využívané, ať už k rekreačním účelům, cestám do práce nebo cestám dětí do školy,“ řekl místostarosta Pavel Čížek.



PŘIPRAVUJÍ TRASY

Aktuálně město počítá s přípravou cyklotrasy ze Svitav do Koclířova. Projektová příprava by měla začít ještě v letošním roce. Naproti tomu budování cyklostezek přímo ve městě je problém. „Stávající zástavba a komunikace nedovolují řešit cyklostezky vzhledem k bezpečnosti cyklistů. Máme značené směry cyklotrasy, které je možné využít pro bezpečné projetí po místních komunikacích mimo nejvíce zatížené silnice ve městě,“ vysvětlil Čížek.

Zhruba stejnou délku cyklostezek mohou využít obyvatelé Litomyšle a Moravské Třebové. Dvě stezky, z Nedošína do Tržku a odtud do místní části V Lukách, slouží litomyšlským cyklistům. První měří 1200 a druhá 1100 metrů. A vzniknout by měly ještě dvě další. „Připravujeme cyklo-stezku v Husově čtvrti – spojení města s Nedošínem, kde již stezka je. V současné době se rovněž připravuje cyklostezka směrem na Budislav,“ přiblížil mluvčí Michele Vojáček.



V Moravské Třebové mají cyklisté k dispozici čtyři kratší stezky v Jevíčské, z Brněnské do Gorazdovy, v Olomoucké ulici a podél silnice II/368 do Boršova. „V letošním roce by měla být realizována druhá etapa stezky na ulici Olomoucké v délce 400 metrů. Rozpočet je zhruba 8 milionů korun, dotace již byla schválena,“ upřesnil místostarosta Václav Mačát.



V loňském roce nechala radnice na Svitavské ulici namalovat vyhrazené cyklopruhy. Chvíli trvalo, než si motoristé zvykli, že na nich nesmí zastavit, podnikatelé byli rozzlobení a části místních se nelíbila zářivě rudá barva pruhů. „V příštím roce by se mělo pokračovat v rekonstrukci ulice Svitavské, včetně cyklopruhů, a v realizaci další etapy cyklostezky směrem do Útěchova,“ nastínil Václav Mačát.