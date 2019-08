Ředitelka Tylova domu v Poličce Alena Báčová končí po 15 letech ve své funkci.

Za práci pro město a vedení kulturního stánku poděkoval ředitelce starosta Jaroslav Martinů. Tylovu domu zasvětila Alena Báčová více než 15 let, protože v letech 1975 až 1985 zde působila jako zástupkyně ředitele. Po přestávce, kdy byla ve funkci ředitelky knihovny, se do Tylova domu vrátila jako ředitelka. 1. srpna předala Alena Báčová svoji funkci novému řediteli Tylova domu Petru Cuperovi. Přesto si ponechala ještě závěrečnou tečku své práce, a to letošní Festival Polička 555.