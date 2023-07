Šestnáct let pracuje Miloš Dempír jako kastelán hradu Svojanov . Za ty roky kompletně gotickou památku obnovil. Každý rok tu opravuje, letos dělá opěrnou zeď, která byla v havarijním stavu. Současně už chystá proměnu gotické zahrady. „Myslím, že hrad se za šestnáct let změnil zásadně, vznikly nové expozice a prohlídkové trasy. Obnovili jsme ubytování a v předhradí vznikla galerie. Změny jsou, troufám si říci, vidět na každém kroku ,“ popisuje Miloš Dempír.

Svojanov je místo, kde strávil zatím největší část svého života. „Tady jsem nejdéle v životě, a to včetně dětství. Ta práce tady mě stále baví, hrad mám rád. Nejvíce mne na Svojanově bavilo budování a obnova, zařizování hradu. Další zajímavou součástí práce jsou kulturní akce, poznal jsem díky nim spoustu zajímavých lidí,“ vzpomíná kastelán.

V současné době žije přímo na hradě Svojanov, kde bydlí v malém bytě se psem Jakubem. Nebude to ale zřejmě navěky. Před třemi lety totiž koupil zchátralý zámek Poláky na severu Čech. Byl to jeho další sen, který se mu splnil.

„Motivací, proč si pořídit zámek bylo, aby se člověk uplatnil při záchraně dalšího objektu. To je něco, co mi začínalo chybět, protože tady jsme pomalu ve fázi údržby. I když úkoly ještě jsou, ale už ne tak zásadní jako na začátku,“ vysvětluje Dempír.

Hrad Svojanov a zámek Poláky jsou od sebe vzdálené tři sta kilometrů. Pendlování mezi památkami je tak náročné, stejně jako skloubit práci kastelána hradu a majitele zámku.

Zámek Poláky u ChomutovaZdroj: se svolením Miloše Dempíra

„Snažím se, aby to fungovalo. Zámek podřizuji pracovním povinnostem na Svojanově, protože tady je více práce. Poláky mám spíše jako chalupu. Tím, že tam si to uzpůsobím podle sebe, nemám problém obě role skloubit. Je to náročné, obojí potřebuje svoji péči a čas. Mám rychlejší život,“ směje se kastelán.

V budoucnu by chtěl na zámku v Polákách bydlet. „Počítám s tím, ale teď to neřeším. Nechávám tomu volný průběh,“ podotýká Dempír. Na jeho zámku v Polákách nyní pokračuje rozsáhlá rekonstrukce. Letos došlo na kompletní opravu střech, krovů a statiky.

„Příští rok by mohla být hlavní zámecká budova zachráněná. Kromě toho opravujeme také interiéry, letos dokončíme dvě místnosti jako ukázku, jak by to mohlo na zámku vypadat. Brzy chceme zkusit víkendový provoz, abychom viděli, jaký bude zájem ze strany veřejnosti,“ přibližuje postup oprav Dempír. Prozatím je zámek otevřený výjimečně čtyřikrát ročně.

Řezbáři oživí Bajaju i Sněhurku. Pohyblivé obrazy jsou raritou Svojanova

Zdevastovaný areál zámku Poláky odkoupil Miloš Dempír před třemi lety za téměř čtyři miliony od soukromého majitele. Peníze tehdy získal prodejem své nemovitosti v Brně. Zatím v Polákách prostavěl asi devět milionů korun, využívá svoje finance a také různé dotace. Obnovený zámek by chtěl představit ve finální podobě v roce 2028, kdy uplyne 100 let od jeho přestavby.

„Měl jsem sen pracovat na Svojanově, to se mi splnilo. Pak jsem si vysnil koupit zámek, který bych mohl zachránit, to se mi taky splnilo. Když člověk hodně chce, tak se spousta věcí může splnit,“ uzavírá Dempír.