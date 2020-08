FOTO: Plné koše hřibů našel Jan Hendrych z Morašic

Fotografie svých houbařských úlovků zaslal do redakce Jan Hendrych z Morašic. Krásné houby. „Už to žena ani nechce, tak se mají dobře sousedé. Je to tam v lese v těchto vedrech zápřah a ještě k tomu létají kloše a pěkně štípou,“ píše Jan Hendrych.