Josef Plíva. | Foto: Deník/Denisa Kupsová

Letos oslaví Nadace Josefa Plívy ve Svitavách dvacáté výročí. Řada akcí a projektů se uskutečnila právě tady.Do budoucna plánuje mnoho nových projektů. V nich se snaží především o podporu kultury a vzdělanosti ve svitavském okrese.

Svitavský podnikatel a mecenáš Josef Plíva byl váš dědeček. Můžete mi říci nejdříve něco o něm. Myslím v tom smyslu, jestli by byl na vás pyšný, že jste zakladatelem nadace?

Troufám si tvrdit, že dědečkovo jméno zná ve Svitavách spousta lidí. Díky finančním prostředkům získaným od něj jsem vlastně mohl nadaci založit. Po válce jsem ho hodně navštěvoval. Dalo by se říct, že mi nahrazoval otce, kterého jsem nikdy nepoznal. Vystudoval jsem brněnskou konzervatoř. Muzika, to je můj svět. Po převratu v roce 1989 jsem se vrátil z dvacetileté emigrace. Nejdříve do Prahy, ale neměl jsem zde žádnou nutnou činnost. Kdysi jsem tady pracoval ve Smetanově muzeu a přitom dálkově studoval. Pak jsem se ale rozhodl, že se vrátím do svého rodného města. Jsem totiž Svitavák. Dostal jsem nápad založit nadaci. V devadesátých letech byly Svitavy samé ruiny. Rozhodl jsem se, že k dědečkově poctě jeden dům opravím a založím nadaci. Nevím, jestli by byl na mě pyšný, rád by ale byl.

Jak byste ve zkratce zhodnotil druhé desetiletí nadace?

Co jsme mohli, jsme udělali. Nemám finance na to, abych stavěl třeba sportovní hřiště. Snažíme se jinak, podporujeme hlavně vzdělání mládeže. Samozřejmě je důležité uvést i styky s cizinou. Setkávají se u nás lidé různých zájmů a věku. Uspořádali jsme řadu přednášek a výstav. Naší nadací prošlo mnoho zajímavých lidí. Dříve zde například provozovalo svou činnost mateřské centrum Krůček.

Jakou nejzajímavější nadační akci plánujete v současné době?

Nejzajímavější akcí, kterou v současnosti pořádáme, je koncert Komorní filharmonie Pardubice, který je oslavou dvaceti let trvání nadace. Je dobře, že se ve Svitavách občas objeví symfonický orchestr. Žádné další velké akce nechystáme. Děláme ve městě jen tu drobnější práci. Rád bych se zde zmínil o Jiřím Pavlíčkovi. Ten u nás začal vést nové kurzy. Jde o velmi zajímavou techniku aktivní meditace. Chtěl bych ještě dodat, že z prostředků Evropské unie jsme žádné příspěvky neměli . Všechno, co se kolem naší nadace organizovalo, bylo hlavně z mých prostředků. Až letos jsme získali kolem padesáti osmi tisíc, právě z fondu Unie.

V roce 2003 jste se stal laureátem svitavské výroční ceny klubu Laurus. Koho byste z dnešních osobností Svitav nominoval vy?

Abych pravdu řekl, nemám vůbec představu. Existuje určitě mnoho organizací, které ve Svitavách dělají zajímavé aktivity. Žádná konkrétní osoba mě ale nenapadá.

Věnujete se také volnočasovým aktivitám pro děti. Jaké akce letos nadace chystá právě pro ně?

Máme zde například malířský kroužek. Jde o žáky základních škol. Do nadace chodí jedna studentka gymnázia, která celou skupinu mladších dětí vede. Chodí si k nám malovat. Dochází sem také středoškoláci. Je to taková parta mladých lidí pod vedením Mariána Kučery. Založili si svoje dětské zastupitelstvo a teď vyvíjí různé aktivity pro město. Další zajímavou akci pořádá primářka Dagmar Zezulová. Má občanské sdružení „Děti patří do rodin.“ Jde o děti v ústavní péči a vyplnění jejich volného času. Třeba i návštěvou v cizích rodinách, které s nimi tráví volný čas. Když se na naši nadaci obrátí jakákoliv organizace se svou aktivitou, snažím se jim pomoct.

Co těch dvacet let nadační činnosti dalo vám osobně?

Mám na svět dnes trochu jiný pohled. Hodně jsem v životě cestoval a taky už kdeco viděl. Cítím se jako Evropan, který si váží toho, že máme už šedesát let mír. Myslím si, že kdyby nebylo Evropské unie, máme dnes další válečný konflikt. Co dnes někteří lidé dělají s tou spoustou peněz, co mají, netuším. Pravou lásku si přece nejde koupit a do hrobu si nikdo nic nevezme. Těší mě, když se peníze uplatní pro veřejný život. Podílet se na veřejném životě je věc postoje každého z nás a mě to pořád ještě baví. Dělat něco pro druhé byl od začátku můj cíl.