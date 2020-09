Zájemce vyšetří i bez předchozího objednání a doporučení praktického lékaře. Preventivní akcí chtějí lékaři včas odhalit smrtelnou nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Letos se do dne otevřených dveří v kraji zapojí tři ambulance. V loňském roce si své plíce přišlo nechat vyšetřit 38 zájemců. IPF lékaři nepotvrdili žádnému z nich, ale u osmi pacientů odhalili jiné plicní nemocí jako například astma či chronickou obstrukční plicní nemoc.

„I přes letošní epidemiologickou situaci kvůli pandemii koronaviru se zájmem o vyšetření počítáme. Dne otevřených plicních ambulancí by se měli zúčastnit především pacienti s chronickým kašlem a dušností, které je trápí několik týdnů nebo dokonce měsíců. Naopak lidé s akutními příznaky jako náhlý kašel nebo horečka by rozhodně do ordinace chodit neměli. Tyto příznaky k projevům IPF nepatří,“ řekla MUDr. Miluše Zitková z Polikliniky Pardubice. IPF je nemoc, která poškozuje plicní sklípky. Jemná tkáň se mění na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou. Změna je nevratná. Onemocnění, které postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let. Na loňském dni otevřených ambulancí vyslovili pneumologové z Pardubického kraje podezření na IPF u dvou pacientů, které poslali do specializovaného centra k podrobnému vyšetření. U žádného z nich ale tamní lékaři diagnózu vzácného onemocnění plic nepotvrdili.

„Pneumologové by měli do specializovaných center poslat všechny pacienty s nálezy, které nedokážou s jistotou rozpoznat. IPF se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Při poslechu plic slyšíme u pacienta zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu. Dalším z příznaků IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček,“ popsala MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a ftizeologické společnosti. Seznam pracovišť, která se ke dni otevřených dveří připojí, je dostupný na www.plicnifibroza.cz a na www.pneumologie.cz. V Pardubicích je to Centrum pro intersticiální plicní procesy v areálu Pardubické nemocnice a plicní ambulance EUC kliniky Pardubice, v Chrudimi pak plicní ambulance v Chrudimské nemocnici. Odborníci se shodují, že je zásadní, aby nemoc u pacienta objevili včas a co nejdříve začali s léčbou. Jen tak mohou její postup zpomalit.