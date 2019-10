Krytý plavecký bazén ve Svitavách po osmi letech zdražil od září vstupné pro veřejnost.

Ilustrační snímek - plavec | Foto: Deník / Michal Fanta

„I tak ale zůstává svitavský bazén nejlevnější v okolí. Úpravu doznal samotný ceník, kdy mají nejmenší návštěvníci do tří let vstup zdarma. Zavedli jsme nové ceny i pro dopolední plavání a pro seniory. Zachovali jsme ale i nejvyužívanější druh vstupného, a to rodinné pasy a permanentky,“ sdělil Filip Tomanec, vedoucí krytého bazénu ve Svitavách.