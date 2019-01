Litomyšl – Úsekové měření rychlosti na Zahájské ulici ano, nebo ne? Radary pomohly ke zklidnění dopravy ve třech úsecích ve městě a radní nyní uvažují o čtvrté lokalitě.

Piráty zpomalí radary | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Zahájská ulice vede z Litomyšle směrem na Němčice a Ústí nad Orlicí. Nepomohlo tady snížení rychlosti na třicítku ani časté kontroly městské policie. „Silnice vede do města z kopce, takže se tam jezdí poměrně rychle.V minulosti jsme umístili na ulici třicítku, protože přibývalo nehod. Jenže v Čechách, kde je třicet, tam se jezdí padesát,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Obyvatelé ulice neustále apelují na radnici, že v ulici není bezpečno. Město se proto rozhodlo situaci řešit. „Jednáme se společností ČEZ, aby zmizely sloupy a elektrické vedení přeložili do země dříve než v roce 2023. Potom bychom mohli udělat konečně pohodlný chodník.A dále jednáme o úsekovém měření. Nebudeme ale měřit třicítku, to by bylo až nemravné a jen vydělávání peněz. Budeme hlídat padesátku,“ dodal místostarosta Kašpar.

Jednání o úsekovém měření na Zahájské ulici pokračují. Radary se zřejmě v ulici objeví v letošním roce.