Existuje podle nich podezření, že při realizaci stavby, na kterou město získalo pětimilionovou dotaci od ministerstva financí, došlo k podvodu. Zakázku realizovala svitavská společnost Hikele. Radnice ji firmě přidělila bez výběrového řízení.

Poté, co s žádostí o svolání mimořádného zastupitelstva nepochodili u starosty Davida Šimka (Sdružení pro město Svitavy) a dostatečnou podporu nenalezli ani u koaličních zastupitelů, obrátili se Piráti minulý čtvrtek na hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD). Zákon o obcích tuto možnost připouští.

"Praxe je ovšem taková, že tohoto ustanovení se využívá skutečně výjimečně. Zvlášť za situace, kdy se jedná o záležitost, která je výlučně místního charakteru," sdělil Martin Netolický na dotaz Deníku.

Svolání mimořádného zastupitelstva by podle hejtmana připadalo v úvahu v okamžiku, kdyby projednávaná věc měla regionální přesah. "Rozhodnutí o výstavbě sportovní haly, stejně tak i o zázemí, je kompetencí v samostatné působnosti města Svitavy a nebylo by dobré, aby krajská samospráva zasahovala do samosprávy místní," vysvětlil Martin Netolický.

Do záležitostí, které se týkají města, hejtman vstupovat odmítá. "Po komunálních volbách vnímám situaci tak, že staronové vedení získalo velmi silný mandát a předpokládám, že diskuze o sportovní hale a jejím zázemí bude výlučně v kompetenci místního zastupitelstva," dodal.

Radnice vedená koalicí Sdružení pro město Svitavy, ODS a ANO, která má v zastupitelstvu jednoznačnou převahu, už skoro dva týdny mlčí. Koaliční zastupitelé, které Deník oslovil, svolání mimořádného zastupitelstva jednohlasně odmítají. Chtějí si nejdříve vyslechnout vysvětlení od radních na semináři pro zastupitele, který starosta Šimek svolal na čtvrtek.

Pirátům vadí, že setkání má proběhnout za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti. Vedení města se tím podle nich snaží nesrovnalosti utajit a zamést pod koberec.

Otevření semináře veřejnosti, které požadovali pirátští zastupitelé, rada na pondělním jednání zamítla.